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    "Если ты попугай, иди в зоопарк". Конфликт Парасюка и Дзиндзи в Раде

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (153)

    (обновлено: )13701
    Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк во вторник устроил разборки с журналистом Андреем Дзиндзей в кулуарах Верховной Рады. Журналист требовал от нардепа вернуть якобы украденный телефон, а тот посоветовал ему обращаться в полицию.
    канал Bogdan Protsiv на youtube

    Владимир Парасюк и Андрей Дзиндзя обсуждали события, которые произошли на одном из редутов блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    "Если ты попугай, иди в зоопарк. Если ты нормальный человек, журналист, ты можешь показать свое удостоверение. На данный момент я крыльев не вижу", — заявил журналисту народный депутат.

    Парасюк застрял в лифте
    facebook.com/andriy.velykyy
    Парасюкизация Украины

    Смотрите также: Подборка скандальных драк нардепа Парасюка

    Ранее народный депутат и один из организаторов блокады Донбасса Владимир Парасюк сообщил, что за ним и его семей круглосуточно следят, а его телефон прослушивают

    Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей. Сам нардеп заявил позже, что, вероятно, полиция сама себе нанесла травмы.

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