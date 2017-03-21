"Если ты попугай, иди в зоопарк". Конфликт Парасюка и Дзиндзи в Раде

Владимир Парасюк и Андрей Дзиндзя обсуждали события, которые произошли на одном из редутов блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Если ты попугай, иди в зоопарк. Если ты нормальный человек, журналист, ты можешь показать свое удостоверение. На данный момент я крыльев не вижу", — заявил журналисту народный депутат.

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Ранее народный депутат и один из организаторов блокады Донбасса Владимир Парасюк сообщил, что за ним и его семей круглосуточно следят, а его телефон прослушивают.

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей. Сам нардеп заявил позже, что, вероятно, полиция сама себе нанесла травмы.