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17.10.201712:28
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    Политика

    Нардепы сорвали согласительный совет Рады

    (обновлено: )66250
    Сообщается, на согласительном совете парламента во вторник группа народных депутатов устроила скандал и сорвала заседание.
    Срыв согласительного совета в Раде
    Скриншот видео

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента во вторник.

    Спикер Андрей Парубий принял решение закрыть заседание.

    "Приостанавливаю согласительный совет в связи с невозможностью ее проведения", — сказал Парубий и призвал депутатов в полдень прийти на встречу с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, чтобы обсудить медицинскую реформу.

    Правительственный квартал оцеплен силами Полиции и Национальной гвардии
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Правительственный квартал в оцеплении силовиков

    На согласительный совет пришла группа народных депутатов, чтобы озвучить требования протестующих, собравших у парламента во вторник, а именно — отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и создать антикоррупционный суд. Парубий заявил, что вопрос депутатской неприкосновенности рассмотрят под куполом 19 октября, а избирательную реформу — в ближайшее время.

    Депутаты начали кричать участникам согласительного совета "Выходите к людям".

    В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. А в Администрации президента сообщили, что усиление мер безопасности связано с официальным визитом президента Мальты.

    Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

    Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".

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