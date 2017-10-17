Нардепы сорвали согласительный совет Рады

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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Группа народных депутатов заблокировала работу согласительного совета парламента во вторник.

Спикер Андрей Парубий принял решение закрыть заседание.

"Приостанавливаю согласительный совет в связи с невозможностью ее проведения", — сказал Парубий и призвал депутатов в полдень прийти на встречу с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, чтобы обсудить медицинскую реформу.

На согласительный совет пришла группа народных депутатов, чтобы озвучить требования протестующих, собравших у парламента во вторник, а именно — отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и создать антикоррупционный суд. Парубий заявил, что вопрос депутатской неприкосновенности рассмотрят под куполом 19 октября, а избирательную реформу — в ближайшее время.

Депутаты начали кричать участникам согласительного совета "Выходите к людям".

В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. А в Администрации президента сообщили, что усиление мер безопасности связано с официальным визитом президента Мальты.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября.

Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".