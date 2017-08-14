ГПУ назвала Россию "единственным фактором" Иловайской трагедии

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. "Единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры Украины, где обнародованы результаты расследования.

"Учитывая существенные успехи наших войск, (…) в третьей декаде августа 2014 года руководством ВС РФ было организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России. Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК (противотанковый ракетный комплекс — Ред.)", — сообщает пресс-служба ГПУ.

В результатах расследования говорится, что с целью введения в заблуждение украинских военных, на российской военной технике "были заблаговременно сняты или замаскированы тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений".

"В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника", — сообщает ГПУ.

Генпрокуратура отмечает, что были начаты переговоры между руководителем АТО Виктором Муженко и заместителем начальника Генштаба ВС РФ М. Богдановским, а также на уровне руководства сектора "Б" и подразделений ВС РФ, о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих — с 26 по 28 августа, по данным ГПУ состоялось 12 телефонных разговоров.

Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать три захваченных в плен российских десантника, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения.

"29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками", — говорится в отчете.

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По данным ГПУ, при указанных обстоятельствах совершено убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

"Единственным фактором, который находится в непосредственном причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины и дальнейшее совершение военными страны-агрессора военных преступлений. (…) Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено", — добавили в ведомство.

Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.