Луценко сообщил, когда предъявят обвинения руководству по Иловайскому котлу

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ ожидают результатов экспертизы для предъявления подозрений военному руководству, которое могло быть причастным к тому, что украинские военные попали в так называемый Иловайский котел летом 2014 года.
"Причина Иловайской трагедии раскрыта… Основной причиной, единственной, которая несет причинно-следственную связь, — является агрессия Российской Федерации", — сказал он во время выступления в Верховной Раде.
"На основании 10 тысяч экспертиз мы предъявили подозрение министру обороны РФ Шойгу и 20 генералам. В установленном порядке дело движется. Экспертиза в отношении украинского военного руководства продолжается, и пока не закончится, подозрения не будут предъявлены", — сказал Луценко.
Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.
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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.