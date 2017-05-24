Луценко сообщил, когда предъявят обвинения руководству по Иловайскому котлу

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ ожидают результатов экспертизы для предъявления подозрений военному руководству, которое могло быть причастным к тому, что украинские военные попали в так называемый Иловайский котел летом 2014 года.

"Причина Иловайской трагедии раскрыта… Основной причиной, единственной, которая несет причинно-следственную связь, — является агрессия Российской Федерации", — сказал он во время выступления в Верховной Раде.

"На основании 10 тысяч экспертиз мы предъявили подозрение министру обороны РФ Шойгу и 20 генералам. В установленном порядке дело движется. Экспертиза в отношении украинского военного руководства продолжается, и пока не закончится, подозрения не будут предъявлены", — сказал Луценко.