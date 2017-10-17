Под Радой начались столкновения, есть пострадавшие

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Возле здания Верховной Рады со стороны улиц Шелковичной и Грушевского начались столкновения протестующих с правоохранителями, есть пострадавшие. Об этом сообщает "Громадське ТБ".

Во время столкновений был применен слезоточивый газ. По словам очевидцев, есть как минимум трое пострадавших.

Пока не известно, кто именно применил газ.

Під Верховною Радою почалися сутички між учасниками акції та правоохоронцями pic.twitter.com/EGgAEwQmvc — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 октября 2017 г.

По данным "Украинской правды" в столкновениях под Верховной Радой пострадали двое — один из активистов и полицейский.

"Пострадал мужчина старше 60 лет, ему чем-то повредили голову, из нее шла кровь. Также пострадал представитель правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, силовик лежал без сознания, у него текла кровь из носа. Его забрали медики.

В МВД подтвердили, что под зданием Рады пострадал один правоохранитель.

"Участники акций разломали несколько секций ограждения и металлоискателей. Начались столкновения. Один полицейский пострадал", — говорится в сообщении МВД Украины в Twitter.

#Київ: учасники акцій розламали декілька секцій огорожі та металошукачів. Почалися сутички. Один поліцейський постраждав pic.twitter.com/7s7eaWLhgY — МВС України (@MVS_UA) 17 октября 2017 г.

Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

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