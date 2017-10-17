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    "Эффект толпы". В МВД заявили о возможной попытке штурма Рады

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    (обновлено: )35213
    По данным советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, народный депутат Семен Семенченко с единомышленниками "намерены осуществить попытку штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов".
    Ситуация у Верховной Рады Украины во вторник, 17 октября
    Сергей Щербина, facebook

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил о возможной попытке штурма Верховной Рады Украины с использованием взрывчатых пакетов. Об этом он написал своем аккаунте в Facebook.

    "Внимание! По имеющейся информации, вечно смущенный и нервный "хор Венских мальчиков" во главе с "дирижером" Гришиным (нардепом Семеном Семенченко — ред.), с очень миролюбивой и очень набожной фракцией "Самопомощь", вероятно, намерены осуществить попытку штурма ВР с использованием взрывчатых пакетов. Наверное, рассчитывают на "эффект толпы", — говорится в сообщении.

    Скриншот сообщения

    В то же время пресс-секретарь МВД Артем Шевченко заявил, что ведомство не может подтвердить информацию о планах участников митинга у Верховной Рады использовать взрывпакеты, однако правоохранители готовы ко всем сценариям. 

    "Мы готовы ко всем сценариям. Есть много разной оперативной информации, поскольку она оперативного характера, я не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть. Единственное, что могу сказать — мы готовы ко всему", — сказал Шевченко в комментарии журналистам, общение с которыми транслировали телеканалы.

    Он считает, что Шкиряк мог распространить такую информацию с целью предотвращения "негативных сценариев развития событий".

    Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

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