Брифинг главы Нацполиции по итогам протестов под Радой

Двое правоохранителей получили травмы в ходе столкновений с митингующими в центре Киева накануне, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Результатом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

"По итогам суток есть только два факта избиения работников правоохранительных структур. В чем виноват 21-летний нацгвардеец или 25-летний сотрудник спецподразделения, который прибыл сюда обеспечить охрану общественного правопорядка? Они лежат в больнице, у них средней тяжести телесные повреждения, с ними работают врачи", — заявил Князев.

Он добавил, что правоохранители намерены и дальше обеспечивать порядок на митинге и в правительственном квартале.

"Они имеют право митинговать и протестовать, и мы обязательно обеспечим их безопасность и правопорядок во время этих митингов", — заявил Князев.

Он также заявил, что некоторые радикальные политические силы планировали устроить провокацию в ходе митинга, чтобы добиться кровопролития, однако этого удалось избежать. Он напомнил, что полиция накануне и в день проведения митинга выявила несколько взрывных устройств, гранат и оружия, которое планировали применить в ходе акции.

Он отметил, что охрана правительственного квартала была усилена в целях безопасности и недопущения провокаций.

По словам Князева, данных о пострадавших среди гражданского населения и митингующих у полиции пока нет.

"Нами зафиксированы факты обращения граждан в лечебные заведения, с ними проводится работа, проводится расследование", — добавил он.

Ранее Князев заявил, что радикальных мер по зачистке территории возле Рады не будет.