Третий Майдан: МВД в состоянии применить силу

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Представители МВД вокруг правительственного квартала по своему количеству не уступали многочисленным митингующим, которых привел экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили и поддержавшие его партии и общественные организации правого толка. Силовики к мирной акции подготовились самым серьезным образом: полицейское оцепление, металлоискатели, собаки. В Киев, как во время президентства Виктора Януковича, свезли спецподразделения и Нацгвардию со всей Украины. Все сделано для того, чтобы не допустить "третьего Майдана", анонсированного организаторами.

Квартал в оцеплении

С раннего утра во вторник полиция перекрыла улицу Грушевского для транспорта, проехать могли только спецслужбы и местные жители. Даже депутаты решили не рисковать своими дорогими авто и не оставлять их в районе правительственного квартала.

Центр города фактически превратился в пешеходную зону. Но пройти к ВР можно было только через рамку, всю территорию оградили железным массивным забором, который окружили плотным кольцом сотрудники Национальной гвардии, часть которых от усталости буквально висла на железных прутьях, как гроздья винограда.

Все митингующие, проходя через рамки, оказывались в клетке, из которой так просто было не выбраться. А в случае заворушек это только на руку полиции, которая без труда сможет подавить любое столкновение.

Александр Рудоманов в facebook Под Радой начались столкновения

На вопрос, почему это нацгвардейцы не внутри ограждения, а снаружи, бойцы ответили шутя.

"Да вот, охраняем забор, чтобы не унесли и не сдали на металлолом. Если украдут, потому с нашей зарплаты снимут", — отшучивается один из представителей Восточного региона.

Он также добавляет, что под зданием ВР нацгвардейцев – не меньше. Только если за решеткой стоят контрактники, то возле ВР – молодые бойцы. Расчет на то, что на молодых не попрут, а опытные помогут.

– Ну а вы готовы к тому, чтобы применить силу и спецсредства, если кто-то из мирных митингующих решит на вас напасть?

– Отобъемся. Нам не привыкать. Мы фронт прошли, — с гордостью отвечает нацгвардеец Иван, лет 35-ти на вид.

Его коллега добавляет, что неслучайно их за забор поставили: чтобы митингующие к ним не дотянулись. Поэтому уверены, что все обойдется. А нацгвардеец Иван уверен, что митингующие их не тронут, потому что среди них много тех, кто тоже, как он и его нынешние сослуживцы, прошел восточный фронт в числе добробатов.

"Мы же люди подневольные, служивые. Нам сказали охранять, мы и охраняем. Работа у нас такая, ничего не поделаешь. Команды применять силу против людей нам не давали, но если что, мы готовы", — подчеркивает Иван.

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А среди пришедших поддержать Саакашвили находилось немало граждан, которые в адрес правоохранителей сыпят проклятия. А кто-то даже уговаривает бойцов идти домой, к семьям, не защищать эту продажную власть.

В толпе митингующих мелькают полицейские в жилетах с надписью "Антиконфликтная группа". Как оказалось, это новшество полиции в рамках проекта "Словом, а не оружием". Их основная цель – по возможности избежать или минимизировать применение силы и спецсредств со стороны правоохранителей во время массовых мероприятий и беспорядков. А по сути, уговорить стороны не конфликтовать, не нападать, не вести себя агрессивно.

"Мы сегодня уже несколько конфликтных ситуаций решили. По мелочи. У мужчины в сумке обнаружили молоток. На рамке его не хотели пускать с инструментом. Патрульные решили, что он может им воспользоваться и кого-то ударить. Он утверждал, что ему он нужен для работы, он работать идет. Ситуация начала накаляться, я вмешался и предложил провести мужчину до следующего выхода из зоны, он согласился. Все было улажено. Я с ним поговорил, успокоил, он перестал нервничать. Это наша задача – говорить с людьми, чтобы избежать конфликта", – рассказал офицер из "Антиконфликтной группы" Киевского главка.

Но, как отметил полицейский переговорщих, они еще только учатся. В толпе еще не сразу могут определить очаг напряжения. Но опыт – дело наживное. Главное, как признался собеседник, чтобы дело не дошло до кровопролития.

Повторения 2014 года не будет

А в это время большая часть пожилых людей митинговавших с утра к обеду начала расходиться, им на смену потянулось молодое поколение из ультраправых организаций. И это заставило бойцов спецподразделения, до этого скучающих в оцеплении и в резерве, взбодриться.

"Мы приехали, как нам сказали, на один день. Пока все мирно, думаю, что так и будет, не хотелось бы застрять в Киеве, как в 2014 году", — рассказывает старший лейтенант из Запорожья.

Его сослуживец добавляет, что ситуация под контролем и они надеются, что все обойдется и им не придется применять силу, чтобы потом их же снова не сделали "козлами отпущения". А среди бойцов из одного из спецподразделений из центральной Украины есть те, кто хорошо запомнил "мирный" Майдан-2014 года, многие парни тогда получили огнестрельные ранения.

twitter.com/chesno_movement Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года

"Мы в Киеве уже четвертый день в командировке. Приехали на Покрову и остались. Не уверен, что митингующие начнут на нас нападать, но мне кажется, что руководство не допустит повторения 2014 года. Тут же всех разгонят. Это пока все тихо и мирно, но в любую минуту все может измениться. Мы в резерве. Первыми под удар попадет Нацгвардия и все будет зависеть от того, какие им дадут приказы – наступать или отступать", – рассказывает боец спецподразделения.

Как признался один из сотрудников, они готовы к любому развитию ситуации. Однако все зависит от того, какой приказ они получат. Но бойцы уже расстроены, что командировка затягивается на неопределенное время.