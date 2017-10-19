"Майдан" Саакашвили: новый сбор под Радой, "осада" Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

День Х

В парламенте с боязнью ждут четверга, ведь организаторы объявили новый сбор протестующих под Радой. По словам спикера парламента Андрея Парубия, в этот день парламент может рассмотреть законопроекты, которые касаются выполнения части требования протестующих. В частности, может быть дан старт процессу по отмене неприкосновенности депутатов. Однако, чем все закончится, пока непонятно.

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Тем временем, Нацгвардия под Администрацией президента готовится к затяжной осаде. Об этом сообщил на странице в Facebook Александр Дубинский. "Нацгвардия под Администрацией президента. Готовятся к затяжной осаде. Подвезли матрацы. Все как в 2014-м", — написал он.

Первая ночевка

В среду обстановка в целом была спокойная. В палаточном городке находилось всего несколько сот активистов, в основном взрослых мужчин. Акция протеста больше напоминала музыкальный фестиваль. Все присутствующие занимались своими делами — часть людей перекусывала чаем и бутербродами, часть просто стояла или сидела, некоторые участники акции спали в палатках. При этом со сцены играла громкая музыка в записи.

В лагере протестующих продолжает функционировать полевая кухня, организаторы завезли много пачек гречки, которой планируют кормить участников акции.

Новая драка

Но под вечер идиллию нарушило заявление организаторов акции о штурме палаточного городка полицией.

"Спецназовцы напали на наш лагерь под парламентом. Травят газом, бьют ногами по коленям, пытаются вытеснить людей. Руководители прячутся за спинами, не объясняя, кто отдал такой приказ и на основании каких законов они действуют", — написал в Facebook депутат от фракции "Самопомощь" Егор Соболев, который является одним из соорганизаторов акции.

По словам участников акции, спецназовцы начали наступление на палатки со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Также в интернете появились видеоролики с места событий, на которых видна потасовка между протестующими и полицией, а также применение правоохранителями слезоточивого газа.

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По данным УНИАН, в момент штурма большинство активистов находились на углу Грушевского и Липской, откуда, по предварительным данным, планировался поход митингующих к Администрации президента Украины.

Однако руководство полиции опровергло обвинения в попытке штурма палаточного городка, обосновав действия своих сотрудников попыткой забрать у активистов ранее похищенные ими у правоохранителей металлические щиты.

"Меньше часа назад произошли некоторые стычки между протестующими и полицией. Причиной стало то, что вчера часть митингующих похитила специальные средства Нацгвардии — щиты, около 80 штук, разбит служебный автобус. Со вчерашнего дня до сегодняшнего момента с ними велись переговоры с требованием вернуть это имущество, начато уголовное производство по статье "групповая кража", — заявил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, активисты вечером планировали использовать щиты во время перемещения по центру столицы. Возвращать щиты они отказались, в связи с чем полиция отобрала их силой, а тех, кто сопротивлялся, задержали.

Также Крищенко подтвердил, что полицейские применили во время столкновения с протестующими слезоточивый газ. "В ходе столкновения одним или двумя полицейскими было, согласно законодательству, применено специальное средство, слезоточивый газ. Но это были единичные случаи, и это был газовый баллончик", — заявил он.

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В итоге после столкновений на акции протеста полиция задержала 11 человек. Позже, вечером в среду, задержанные вернулись на территорию палаточного городка и заявили, что их отпустили.

Встреча с президентом

После драки с полицией ситуация возле Рады стабилизировалась. Ряд депутатов из числа организаторов акции вечером в среду направилась в администрацию президента Украины для встречи с Петром Порошенко. О чем конкретно парламентарии планировали говорить с президентом, не сообщалось, однако очевидно, что темой их разговора должно было стать выполнение властью требований митингующих.

"Я вместе с народными депутатами Светланой Залищук и Юрием Левченко идем на встречу с президентом. Остальные народные депутаты, которые хотели встретиться с главой государства, сейчас вынуждены оставаться на Грушевского на случай повторных столкновений", — написал Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

Однако перед самой встречей пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко готов встретиться только с депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Найемом, который ранее направил запрос о встрече. При этом в пресс-службе отметили, что "о других депутатах речь не шла".

В итоге встреча депутатов с Порошенко не состоялась. По словам депутата Найема, президент отказался встречаться со всей группой депутатов.

"Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готовы принять только троих депутатов — без Левченко и Деревянко. Мы не считаем возможным участвовать в такой встрече без коллег", — сообщил депутат от БПП Сергей Лещенко.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Артур Герасимов заявил, что Порошенко был готов встретиться с тремя народными депутатами из БПП, которые представляли интересы митингующих под Верховной Радой (Мустафой Найемом, Светланой Залищук и Сергеем Лещенко), однако встреча с Юрием Левченко "(Свобода") и Юрием Деревянко (внефракционный) была неприемлемой.

По материалам из открытых источников интернет