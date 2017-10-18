"Майдан" Саакашвили: битые, пострадавшие, скандалы, конфликты

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На этой неделе столицу накрыла масштабная волна протестов, которые уже успели окрестить "третьим Майданом". На стартовавшем накануне под стенами Верховной Рады митинге, одним из инициаторов которого стал экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, протестующие потребовали от властей создания антикоррупционных судов, отмены неприкосновенности и новый избирательный закон.

Вместе с тем на протестах, которые собрали, по разным данным, до 4,5 тысячи человек митингующих и 3,5 тысячи правоохранителей, не обошлось без столкновений.

Стычки с депутатами

Первая стычка произошла у здания парламента накануне днем между внефракционным нардепом Владимиром Параюском и начальником управления Госохраны Валерием Гелетеем. Сначала Парасюк вступил в перепалку с Гелетеем, сыронизировав по поводу большого количества охраны, а потом народный избранник устроил толкотню и пытался ударить экс-министра обороны ногой.

Гелетей позднее назвал поведение Парасюка неадекватным. "Это, мягко говоря, такое неадекватное поведение, я бы сказал, антисоциальное поведение депутата, который прикрывается депутатской неприкосновенностью", - заявил Гелетей.

Досталось во вторник народному депутату фракции "Блок Петра Порошенко" Алексею Гончаренко, который попал под горячую руку автомайдановцев на Грушевского. Нардеп хотел пройти к зданию Рады через толпу участников митинга, в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.

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Гончаренко заявил, что не будет обращаться к правоохранителем из-за этого инцидента. "Мне кажется, что есть намного лучшие темы в Верховной Раде… Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все нормально: точно не голодают", - сказал нардеп.

Уже вечером на разгневанных протестующих "напоролся" коллега Гончаренко по фракции Олег Барна. Участники акции возле Верховной Рады устроили потасовку при выходе Барны из здания парламента. Некоторые протестующие начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Митингующих также возмутил тот факт, что депутат покидает здание парламента.

Мимо проходил Саакашвили со своими охранниками, он начал защищать депутата от митингующих. После толкотни в инцидент вмешались работники полиции, которые вывели Барну из толпы. Нардеп считает, что на него напали проплаченные люди.

Столкновения с силовиками

Столкновения протестующих и силовиков вспыхнули на "новом Майдане" у Рады во вторник уже ближе к вечеру. При первых стычках со стороны улиц Шелковичной и Грушевского, когда митингующие разломили несколько секций рамок ограждения и несколько секций металлоискателей, был применен слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали, по данным МВД, четыре человека — трое протестующих и один полицейский.

Как сообщил нардеп Антон Геращенко, пострадавшим правоохранителем оказался участник АТО Игорь Яценко 1991 года рождения, который получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По данным нардепа, Яценко воевал в Красном Лимане Донецкой области, служил на блокпостах в Сватово, Северодонецке, Рубежном и Лисичанске.

По ранению пправоохранителя открыто уголовное производство по части второй статьи 345 ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" — ред.) Уголовного кодекса Украины.

Среди пострадавших протестующих, по данным СМИ, был ранен 64-летний житель Ивано-Франковска, ему разбили голову.

twitter.com/lb_ua Столкновения под Верховной Радой

И правоохранителя, и пострадавшего пожилого мужчину отправили в стационар, а двум другим пострадавшим протестующим медпомощь была оказана на месте. В результате инцидентов правоохранители никого не задерживали.

Вторая волна стычек прокатилась по "новому Майдану" уже ближе к полуночи. Столкновения вспыхнули после того, как спецназовцы попытались оттеснить митингующих от металлического забора, установленного по периметру Верховной Радой. В результате противостояния протестующие повалили металлический забор, который стоял возле здания Рады в течение дня. Во время противостояния со спецназовцев срывали каски.

Во время столкновений присутствовал нардеп Егор Соболев ("Самопомич"), который ходил между спецназовцами и митингующими и просил людей успокоиться. В ходе нового противостояние никто не пострадал.

На ночь силовики покинули правительственный квартал, а протестующие разбили палаточный городок, где произошли столкновения уже утром в среду, 18 октября.

Сообщалось, что группа людей попыталась пройти в палаточный городок, однако у них возникла перепалка с охранниками лагеря. В ходе выяснения отношений произошла драка. "Это какая-то провокация, они пришли, начали права качать", — пояснил ситуацию один из активистов. Кроме того, в момент конфликта представители охраны палаточного городка требовали от журналистов выключить камеры. Пострадавших в результате конфликта нет.

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По состоянию на 15:00 среды у здания парламента обстановка в палаточном городке остается спокойной, новых инцидентов зафиксировано не было.

По материалам открытых источников интернета