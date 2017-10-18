Третий Майдан. Украинские внутренние враги страшнее внешних - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Со вторника возле здания Верховной Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Игорь Шурма уверен, что требования, озвученные Михаилом Саакашвили и его соратниками не могут быть поводом для гражданского противостояния.

"Сегодня в Украине наступил тот момент, когда не столько страшен внешний враг, который объединил людей, как враг внутренний. На сегодняшний день государству не хватало только гражданского противостояния, столкновений и жертв на этой основе. Все, что мы сегодня наблюдаем — недопустимо. Это просто провокация. Особенно, если учесть, что основным действующим лицом выступает человек, которого приглашал лично президент Петр Порошенко. Безусловно, вопрос депутатской неприкосновенности является актуальным и его необходимо решать. Что до антикоррупционного суда, возможно, его и надо создать, но может ли он быть поводом для гражданского противостояния — тот еще вопрос", — отметил депутат.

По его мнению, вывод людей на улицы — это попытка отвлечь внимание людей от провала в ПАСЕ, в частности, из-за скандальной седьмой статьи закона об образовании.

"Проблема в том, что в подобных акциях используют людей, которые не удовлетворены общим положением дел в государстве. Кукловоды стоят за спинам. Возможен ли "договорняк" между властью и митингующими? Если мы хотим избежать столкновений и кровопролития, нужно искать компромиссы и договариваться, уступать друг-другу. С другой стороны, у меня есть большие сомнения в том, что сегодня кто-то из тех, кто стоит под Радой, готов погибнуть за закон о неприкосновенности или выборах", — считает Шурма.

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