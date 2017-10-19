Снова в бой. "Майдан" Саакашвили активизировался у Рады

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Обстановка в палаточном городке возле здания Верховной Рады Украины в Киеве по состоянию на утро четверга остается спокойной, к лагерю протестующих подтягиваются люди, которые планируют принять участие в митинге, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее организаторы акции анонсировали на четверг новый митинг возле парламента, который в этот день проведет очередное заседание, и, как ожидается, может рассмотреть ряд законопроектов, касающихся выполнения требований протестующих.

Люди в палаточном городке пока занимаются своими делами — часть стоит по периметру лагеря с металлическими щитами, охраняя его территорию, еще часть находится в палатках. Отвечающие за питание растапливают полевую кухню и планируют готовить завтрак. Также жители палаточного городка попросили сторонников партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" свернуть партийные флаги.

При этом в Мариинском парке, расположенном рядом с палаточным городком, уже собираются толпы людей, которые планируют принять участие в запланированном митинге. Правительственный квартал рядом с Радой перекрыт правоохранителями, они проводят досмотр личных вещей всех, кто направляются к зданию парламента.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений. В среду очередная потасовка произошла возле здания Рады, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты.