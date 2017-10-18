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    Киев

    Полиция назвала причину стычки и задержаний под Радой

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    (обновлено: )59823
    Как сообщает пресс-служба управления полиции в Киеве, потасовка в среду произошла из-за похищенных накануне у правоохранителей щитов.
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    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Полиция обещает отпустить всех задержанных в ходе потасовки у Верховной Рады в среду, заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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    "Около десяти человек из числа активных митингующих были задержаны и доставлены в ближайший отдел полиции. Они будут идентифицированы, им будет оказана правовая помощь. Народные избранники могут присутствовать или предоставить профессиональную юридическую помощь. Задержанных опросят и отпустят", — приводит слова Князева сайт МВД Украины.

    Как сообщает пресс-служба управления полиции в Киеве, потасовка в среду произошла из-за похищенных накануне у правоохранителей щитов.

    "Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты".

    "Однако получили отказ, в результате чего возникла потасовка и толкотня", — говорится в сообщении.

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    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

    Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.

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