Выяснилось, когда Рада рассмотрит законы о депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности будут рассмотрены Верховной Радой в четверг, 19 октября, сообщил председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов в эфире телеканала "112-Украина".

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"Что касается неприкосновенности, то я уверен, что завтра этот закон будет проголосован", — заявил Герасимов.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил профильному парламентскому комитету по вопросам правосудия безотлагательно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.