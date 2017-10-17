Парубий поручил срочно рассмотреть отмену неприкосновенности депутатов

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник поручил профильному парламентскому комитету по вопросам правосудия безотлагательно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник внес в Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в Конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету. Есть и еще один законопроект, депутатский, авторы — около 130 депутатов.

По словам Парубия, по состоянию на вторник в Раде зарегистрированы два законопроекта об отмене неприкосновенности, однако ни по одному из них нет решения профильного комитета.

"Я сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть эти законопроекты… и я убежден, что как только комитет рассмотрит эти законопроекты, мы сможем рассмотреть их в зале и принять по ним решение", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Во вторник возле здания Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.