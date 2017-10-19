Саакашвили: у власти нет сил, чтобы разогнать митинг под Радой

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. У власти нет сил, чтобы разогнать митинг под стенами Верховной Рады, заявил экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

"Я думаю, что нет у них (властей — Ред.) таких сил (для разгода акции протеста — Ред.). У них есть огромное количество Нацгвардии. Они хорошо экипированы — лучше, чем когда-либо спецназ Кучмы", — заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

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По словам политика, президент Украины Петр Порошенко снял с фронта боевые соединения, "привез его в Киев и этим только показал, что боится своего народа, что уверен, что его народ его не любит".

"Народный избранник, которого нужно охранять 3000 полицейскими от 15000 собравшихся демонстрантов, означает, что он уже не является таковым, он — просто человек, который уже не имеет ничего общего с народом, а политический процесс в Раде убит", — подчеркнул Саакашвили.

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Как сообщалось, 18 октября полиция попыталась оттеснить участников акции протеста под Радой. В ходе столкновений силовики применили слезоточивый газ.