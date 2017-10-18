Корнейчук: есть отличие Майдана-2014 от "майдана" Саакашвили

РИА Новости Украина

Начавшиеся 17 октября в Киеве протесты, которые уже назвали "майданом" Саакашвили, продолжаются: по состоянию на утро среды ситуация у здания Рады спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности.

По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня.

Акция Саакашвили с недоМайданом и перед этим Марш радикалов значительно повысили акции Авакова в политических торгах с Порошенко, уверен политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Теперь безопасность президента и его власти полностью зависит от полиции и Нацгвардии. А проще говоря — от воли министра МВД. Ведь в любой момент Аваков может дать команду пропустить митингующих к той же Банковой. Как Аваков сделал с "прорывом" Саакашвили, которому не мешал. Или Аваков может подключить к акции Саакашвили подконтрольный Нацкорпус, когда понадобится радикализация событий", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Эта ситуация, продолжает он, отличается от зимы 2013-2014 годов, когда глава МВД был подконтролен Януковичу.

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"Понятно, что Авакову пока не выгодно сносить власть Порошенко. Или Раду. Нет команды из Вашингтона, которая позволит провести легитимизацию переворота. Как после Майдана. И главное — Порошенко теперь станет намного более сговорчивым в торгах с Аваковым-Турчиновым. Поэтому вопрос отставки Авакова подниматься уже не будет. Стоит ожидать, что Аваков-Турчинов не только сохранят своих министров в Кабмине. но и могут получить новых. Ведь мы понимаем, что все крутится вокруг передела денежных потоков", — подчеркнул политаналитик.

Кроме того, Аваков-Турчинов получили отличный рычаг продавить Конституционную реформу с ограничением полномочий президента, добавил Корнейчук.

"В то же время у Порошенко есть главный козырь — пока именно его поддерживает, хоть и без особой радости, Вашингтон (поскольку он взял обязательства выполнять "Минск"). И именно американцев Банковая будет просить урезонить Авакова", — подытожил эксперт.