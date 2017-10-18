Митинг Саакашвили: в Раде с боязнью ждут четверга

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Испугавшись, что митингующие могут исполнить свои угрозы и пойти на крайние меры, большинство депутатов решили от греха подальше остаться дома. Те же, кто все-таки рискнул появиться в Верховной Раде, чтобы не попадаться на глаза собственному народу предпочли добираться на работу окольными путями.

Депутаты напуганы

Так, чтобы попасть в парламент и при этом не получить на орехи, как это ранее случилось с коллегой Олегом Барной, нардепы были вынуждены воспользоваться подземным тоннелем, который проходит от здания комитетов на улице Садовой под Грушевского.

Впрочем, несмотря на то, что табло системы "Рада" показало, что в этот день на заседании зарегистрировались более трехсот народных избранников, на деле их было, как минимум, раза в три меньше.

"Обсуждение медицинской реформы проходит в полупустом зале, поскольку некоторые депутаты побоялись приходить в парламент из-за инцидентов, которые произошли вчера с народными депутатами от фракции "Блока Петра Порошенко, — заявил нардеп от фракции "Народного фронта" Леонид Емец. — Часть депутатов и так не ходила в Раду, а часть напугана этими избиениями народных депутатов и просто не появляется. Такая же "явка", скорее всего, будет и в четверг, будет очень трудно найти голоса за медицинскую реформу и направление законопроектов об ограничении депутатской неприкосновенности в Конституционный суд. На мой взгляд, организаторам акций протеста под Верховной Радой нужен не результат, а митинги и политическая картинка".

Митинг за деньги

Явно не в восторге от происходящего на площади Конституции и остальные депутаты из числа тех, кто все-таки набрался смелости и пришел в парламент. Так, Игорь Лапин из "Народного фронта" хоть и признает право людей на демонстрацию своего недовольства, считает, что далеко не все под Верховной Радой понимают, чего конкретно хотят от депутатов.

"Среди тех, кто стоит под Верховной Радой, безусловно, есть те, кто разбирается в том, чего требует от власти, а есть те, кто просто пришел поприсутствовать, — говорит политик. - О чем можно говорить, если среди митингующих не проводится никакой разъяснительной работы. Люди требуют снятия депутатской неприкосновенности, но когда им говоришь, что по этой норме Парасюк, побивший Гелетея, будет нести ответственность, они только разводят руками, мол "как же так, Гелетей же подонок". То же самое касается и антикоррупционного суда. Люди не понимают, чего требуют от Верховной Рады".

Вместе с тем, по мнению Лапина, сейчас никто не возьмется предсказать, чем закончится акция протеста.

"Все зависит от возможностей финансирования этого митинга, проживания, питания, обслуживания. Говорят, что много людей на этом митинге стоят за деньги. Я не исключаю такой возможности, я сам видел как в прилегающих дворах раздавали деньги за участие в этой акции. Но что поделаешь, пусть люди заработают", — резюмировал он.

Большие сомнения

На то, что "громада" под Верховной Радой вряд ли понимает, куда ее ведут организаторы митингов намекает и нардеп Игорь Шурма из "Оппозиционного блока".

"Сегодня в Украине наступил тот момент, когда не столько страшен внешний враг, который объединил людей, как враг внутренний, — отмечает политик.

"На сегодняшний день государству не хватало только гражданского противостояния, столкновений и жертв на этой основе. Все, что мы сегодня наблюдаем — недопустимо. Это просто провокация. Особенно, если учесть, что основным действующим лицом выступает человек, которого приглашал лично президент Петр Порошенко. Безусловно, вопрос депутатской неприкосновенности является актуальным и его необходимо решать. Что до антикоррупционного суда, возможно, его и надо создать, но может ли он быть поводом для гражданского противостояния — тот еще вопрос. У меня есть большие сомнения в том, что сегодня кто-то из тех, кто стоит под Радой, готов погибнуть за закон о неприкосновенности или выборах", — отметил депутат.

Назревшие вопросы

Хотя даже в оппозиционном лагере признают, что требования митингующих вполне адекватны сегодняшней ситуации в стране. Так, по словам нардепа от фракции "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой, помимо сугубо политических вопросов, которые касаются работы ВР и выполнения обещаний, которые давались на Майдане, люди требуют решения чисто житейских вопросов.

"Я разговаривала с протестующими и многие говорят о том, что жизнь в Украине стала крайне сложной, прожить просто не реально, не говоря уже о том, чтобы как-то выучить детей или поправить здоровье. Эти протесты вряд ли кого-то удивляют, ведь по оценкам ООН, сегодня более 80-ти процентов украинцев живут за чертой бедности. Хотя, и политическая часть требований митингующих давно назрела к выполнению. Это касается и снятия депутатской неприкосновенности с политиков, включая президента, и борьбы с коррупцией, и нового закона о выборах, который требуют уже более пятнадцати лет", — резюмировала политик.

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