Три сценария развития ситуации с "майданом" Саакашвили

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Второй день протестов под Верховной Радой оказался гораздо спокойнее первого. Ни масштабных столкновений, ни попыток прорывов оцепления силовиков не было. Впрочем, протестующие особо не скрывают, что копят силы на четверг, 19 октября: в этот день в парламенте должны рассмотреть законы, которых требуют на "Майдане Саакашвили".

Главных требований, напомним, три: 1) отменить депутатскую неприкосновенность, 2) создать антикоррупционный суд, 3) отменить мажоритарную систему выборов, открыть списки партий.

А если власть не отреагирует на требования, Михаил Саакашвили намерен добиваться отставки президента Порошенко.

Какими могут быть последствия нового Майдана под Верховной Радой, разбиралось РИА Новости Украина.

Сценарий первый: "палаточная фаза"

Протестующим удалось закрепиться под зданием Рады, поставить там палатки — это скорее психологический фактор, ведь именно палатки в массовом сознании отделяют "Майдан" от обычного митинга. Такое "якорение" показывает власти, что люди настроены решительны, что они хотя бы частично, но контролируют центр города. В то же время силовики заявили, что разгонять силой протестующих не будут.

Теперь люди под ВР ждут четверга и решений парламентариев. Если они удовлетворят лидеров протеста, возможен "расход" — свертывание палаток и временное затишье. Если же Рада не обрадует улицу, возможен новый виток протестов и их переход на выходные — тогда митинг может стать более массовым за счет поддержки простых киевлян и приехавших в столицу. Сейчас из-за относительно небольшого количества людей митинг кажется не очень серьезным — вспомнить хотя бы 100-тысячные демонстрации в Каталонии.

Сценарий второй: эскалация конфликта

Здесь многое зависит от того, на сколько оппозиция готова идти дальше и повышать ставки, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Если она будет поднимать вопросы досрочных выборов, импичмента, тарифов, оффшоров президента — возможна эскалация. Если же нет — ей хватит только "выигранных флажков" и красивых тезисов в избирательную программу.

"И важно, на сколько власть готова уступить. Ключевым днем будет четверг. Если власть будет саботировать требования оппозиции, то акция под Радой может стать хронической — минимум до Нового года, пока будет работать парламент", — рассказал эксперт.

Также к эскалации может привести применение насилия со стороны органов власти или исчезновение лидеров оппозиции, продолжает Бортник: "это может привести к трансформиванию нынешнего политического протеста в более широкий социально-политический протест, в который включатся широкие массы".

"Этой трансформации требований оппозиций боится власть. Потому что это может действительно привести к новому Майдану. Тогда ситуация выходит из-под контроля, и ситуация может разрешится только уходом власти или досрочными выборами", — заявил политолог.

Сценарий третий: "Майдан силы"

Самая уязвимая фигура протестов — их условный лидер Михаил Саакашвили, считает Бортник: это и идеальный лидер для протестующих, и идеальный противник власти, поскольку у него — низкие рейтинги и нет возможности баллотироваться в Украине.

"Он абсолютно выгоден для власти. Но как фигура, против которой возможны атаки, как потенциальный агнец на заклание, он наиболее слабое место в протесте", — уверен эксперт.

При этом в нынешней ситуации, когда в стране доминируют радикальные взгляды, любая эскалация может привести к жестокой борьбе за власть, предупреждает Бортник.

"Трехмесячного карнавала не будет. Тогда будет силовой Майдан, с силовым воздействием", — сказал политолог.

"Революции не будет" РИА Новости Украина Евгений Котенко Майдан Саакашвили: тревожная ночь, тревожное утро, охрана Порошенко

"Майдан Саакашвили" не выльется в революцию, уверен руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его мнению, нет потенциальных заказчиков на смену режима.

"А вот подвинуть режим на определенные шаги в том прочтении, в котором видят реформы американцы — это да. Потому что те ключевые программные позиции, которые выдвигают протестующие, раньше артикулировали США. Что у американцев на уме, то у еврооптимистов на языке", — заявил политолог.

По его словам, американцев, которые в наибольшей степени влияют на внутреннюю политику Украины, интересует решение вопроса — как оптимизировать управление подмандатной территорией, и главные требования митинга у ВР — это не то, что интересует украинцев в первую очередь. Социология показывает, что население страны заботят вопросы войны и мира в Донбассе, высокие коммунальные тарифы, цены в магазинах, медицина и общественная безопасность.

"Мы видим принуждение Петра Порошенко к реформам в их американском прочтении. Нового Майдана не будет. Очевидно, часть требований протестующих Порошенко попытается перехватить — как было со снятием неприкосновенности. Для него это тоже удобно, потому что дает ему инструмент давления на депутатов", — сообщил Золотарев.

В любом случае, уверен он, страну ждут серьезные изменения политического ландшафта.

"Выбирать президента будут силовики"

О третьем Майдане речь даже не идет, согласен Руслан Бортник. Он подчеркивает, что сейчас это хорошо организованный профессиональный политический протест, "элементы создания политического кризиса, возможностей для более острых ультиматумов власти, досрочных выборов и импичмента президента". В то же время президент Порошенко показал возможность перехватывать инициативу и забивать голы в свою пользу, показал возможность перехватывать электоральную повестку дня, считает политолог.

"Лишения депутатской неприкосновенности никто не хочет — это приведет к тому, что будут разгромлены остатки оппозиции…. Это приведет к усилению власти президента. Если лишение неприкосновенности случится в 2017 году, ситуативное усиление власти приведет к тому, что следующего президента будут выбирать силовики. Которые будут иметь компромат на всех, будут иметь возможность любого политика "поднять", — рассказал Бортник.

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А учитывая зависимость силовиков, подчеркнул он, это может быть вообще катастрорфическая ситуация. Получается, что депутатская неприкосновенность — один из последних барьеров частичной демократичности страны, добавил политолог.