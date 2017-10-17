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    Митингующие у Рады напали на нардепа Барну

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    Участники акции возле Верховной Рады устроили потасовку при выходе депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны из здания парламента.
    Канал Роман Кравець на Youtube

    Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Некоторые из митингующих возмущались, что депутат покидает здание парламента.

    Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Ранее участники митинга забросали яйцами замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

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    Мимо проходил Саакашвили со своими охранниками, он начал защищать депутата от митингующих. После толкотни в инцидент вмешались работники полиции, которые вывели Барну из толпы.

    Протестующие у Рады требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщил, что правоохранители блокируют демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной Раде. Позже между активистами и силовиками произошла стычка.

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