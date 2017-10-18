Тренд дня: протесты в Киеве. "Эту революцию назовут козлиной"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне столицу захлестнула очередная волна протестов, одним из инициаторов которых выступил экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Так, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций вышли на масштабный митинг под Верховной Радой, который позднее перерос в столкновения с силовиками.

Протестующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Ближе к вечеру участники митинга разбили палаточный городок у стен парламента, заявляя, что останутся возле ВР до тех пор, пока их требования не будут выполнены. По состоянию на утро среды парламент находится в оцеплении силовиков, а в палаточном городке протестующих произошла драка между активистами.

Политические эксперты и аналитики проанализировали вчерашние события в центре столицы и озвучили прогнозы по дальнейшему ходу протестов.

По мнению политолога Михаила Павлива, в отличие масштабных протестов в 2004 и 2014 годах нынешние митинги имеют совсем другую подоплеку.

"Не стоит особо обольщаться насчет нынешних протестов. В 2004 и 2014 были столкновения двух очень разных Украин. Было очень четкое деление на — мы и они. Развитием того конфликта стали Крым и Донбасс", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на сегодняшний день идет "грызня внутри одной из этих Украин, эпизод классической украинской Руины".

"Эти протесты вполне могут закончится сменой власти. А могут и не закончится.

Потому что в основе — борьба за власть и социальный, "голодный" бунт (пока еще зреющий). Но, лидеры "бунта" столь же презираемы "чернью" как и сама власть", - уточнил эксперт.

Павлив также подчеркнул, что у протестующих не будет безоговорочной веры в лидера протестов — " гибнуть за "козлов" с обеих сторон "чернь" не готова".

"Скорее нас ждет кризис коалиции и стагнация силовой и управленческой вертикали Порошенко", — подытожил Павлив.

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев обратил внимание на то, что предлог для протестов абсурден.

"Признавая тот факт, что по майданным понятиям михомайдан вполне имеет право на жизнь, мы не можем все-таки отрицать того, что предлог, который для него используют, тупой и беспонтовый даже по сравнению с другими майданами", — отметил Ткачев.

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Ткачев уверен, что все требования протестующих к власти — "печальная ахинея, что просто диву даёшься".

"Как антикоррупционный суд позволит ограничить власть олигархов? Как отмена депутатской неприкосновенности поможет закончить войну на Донбассе? Как новый закон о выборах даст возможность найти деньги на модернизацию инфраструктуры? Никак. Никак. Никак", — написал журналист.

По его мнению, протестующие не имеют даже примерного представления о том, как все эти проблемы можно хотя бы попытаться решить.

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"Скорее всего, они просто об этом не задумываются, изначально находясь в спекулятивной плоскости и не желая из нее выходить", — акцентировал Ткачев.

Схожее мнение выразила и политэксперт Елена Дьяченко:

"Весь день думаю, как так можно — после всего, что властью сделано с парламентом, выходить на митинг и требовать от президента снять с самих себя неприкосновенность, а президенту — ее оставить? Хотя если они рассчитывают на голоса мазохистов, то вполне могут победить и гармонично дополнить режим садистов".

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В свою очередь юрист Андрей Портнов назвал преимущества для президента от акций протеста.

"Например, принадлежащая президенту прокуратура под шумок забыла инициировать перед принадлежим президенту судом продление принадлежащему президентской фракции янтарному депутату Розенблату меры пресечения", — написал Портнов в Facebook.

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Он уточнил, что сроки прошли и в связи с этим, инициированная главой государства отмена неприкосновенности, законопроект о которой был подан накануне в ВР, больше не касается "его собственного депутата".

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"Потому что больше не имеет никакого значения, есть у него неприкосновенность или за её снятие уже проголосовали. Хоть вы янтарный депутат, хоть бриллиантовый, хоть золотистый — если вам забыли продлить меру пресечения, значит вы больше не имеете ограничений, вы свой, вас простили и ваше уголовное дело вам же и подарили", — резюмировал Портнов.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш выразила мнение, что новый "Майдан" под Радой назовут "козлиной революцией".