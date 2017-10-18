"Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении

Ситуация у здания Верховной Рады, где митингующие накануне разбили палаточный городок, в среду спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня.

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​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.