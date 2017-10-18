наверх
18.10.201709:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (125)

    (обновлено: )38112
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    Рекомендуем

    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в КиевеКак прошла первая ночь в палаточном городке под Радой06:54 18.10.2017
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания РадыТретий Майдан в Киеве: у Рады митингующие разбили палаточный городок18:17 17.10.2017
    Столкновения под Верховной РадойФотоитоги 17 октября: третий Майдан в Киеве - столкновения с полицией и палатки17:53 17.10.2017
    Столкновения под Верховной РадойАктивисты vs силовики. Под Радой пролилась первая кровь17:28 17.10.2017
    Американская журналистка запустила линию производства пива для собак16:59 17.10.2017
    Медсестра-бодибилдер покорила сеть идеальным телом14:53 17.10.2017
    Саакашвили на митинге около Верховной РадыГорячий Михо. Саакашвили на митинге у Рады13:58 17.10.2017
    Пляжные коллекции на Panama Fashion WeekPanama Fashion Week: "эльфини" в тиарах и купальники из жемчуга13:04 17.10.2017
    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года"Вынесем козлов!". Масштабная акция протеста под Радой11:22 17.10.2017
    Все фотоленты
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017

    Ситуация у здания Верховной Рады, где митингующие накануне разбили палаточный городок, в среду спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

    Владимир Парасюк и Алексей Гончаренко. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Нардепы-полиглоты. Парасюк и Гончаренко "померились языками"

    По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня. 

    Читайте также: Депутаты поставили страну на уши: драки, перепалки, оскорбления

    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

    Ссылки по теме:
    Теги: