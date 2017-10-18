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    До Верховной Рады дойдут не все еврооптимисты - Кива

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (133)

    (обновлено: )855213
    Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива посмеялся над пожилыми людьми, которые направлялись утром на акцию протеста под Верховной Радой. Он предположил, что до парламента "дойдут не все".
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    "Девиз сегодняшней акции — каждому еврооптимисту место на Байковом кладбище!" — говорит Кива на видео.

    "Девіз сьогоднішньої акції – кожному єврооптимісту місце на Байковому кладовищі!" – радник Авакова Ілля Ківа посміявся над літніми людьми, які прямували на акцію під Радою, та побажав їм смерті.

    Опубликовано UA1.com.ua 17 октября 2017 г.

    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус", "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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    По состоянию на утро среды ситуация у здания Рады спокойная, произошла небольшая стычка, в правительственном квартале усилены меры безопасности. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня. 

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