До Верховной Рады дойдут не все еврооптимисты - Кива

"Девиз сегодняшней акции — каждому еврооптимисту место на Байковом кладбище!" — говорит Кива на видео.

"Девіз сьогоднішньої акції – кожному єврооптимісту місце на Байковому кладовищі!" – радник Авакова Ілля Ківа посміявся над літніми людьми, які прямували на акцію під Радою, та побажав їм смерті. Опубликовано UA1.com.ua 17 октября 2017 г.

​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус", "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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По состоянию на утро среды ситуация у здания Рады спокойная, произошла небольшая стычка, в правительственном квартале усилены меры безопасности. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня.