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    МВД о ситуации под Радой: силовики держат под контролем

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    В МВД сообщили, что ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируется, там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии.
    Акция протеста у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Ситуация под Верховной Радой Украины контролируемая, сообщает пресс-служба МВД.

    Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев вставать. Видео
    twitter.com/HromadskeUA
    Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

    "По состоянию на 9:30 утра под стенами Верховной Рады около 200 человек. Из них представители "Движения Новых сил" — до 50 человек, батальон "Донбасс" — до 100 человек и "Справедливость" — до 50 человек. Ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируется. Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений", — сообщили в МВД.

    Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня. 

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    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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