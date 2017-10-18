МВД о ситуации под Радой: силовики держат под контролем

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Ситуация под Верховной Радой Украины контролируемая, сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 9:30 утра под стенами Верховной Рады около 200 человек. Из них представители "Движения Новых сил" — до 50 человек, батальон "Донбасс" — до 100 человек и "Справедливость" — до 50 человек. Ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируется. Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений", — сообщили в МВД.

Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня.

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​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.