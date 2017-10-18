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    "Игры Авакова". В палаточном городке возле Рады произошла драка

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (130)

    (обновлено: )34610
    По словам корреспондента РИА Новости Украина, утром группа людей попыталась пройти в палаточный городок, однако у них возникла перепалка с охранниками лагеря, которая переросла в стычку.
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Стычка между активистами произошла утром в среду в палаточном городке возле Верховной Рады, где второй день продолжаются протесты, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

    "Возле Рады утром произошла небольшая стычка", — передает он.

    Корреспондент сообщает, что группа людей попыталась пройти в палаточный городок, однако у них возникла перепалка с охранниками лагеря. В ходе выяснения отношений произошла драка, добавил он.

    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    "Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении

    "Это какая-то провокация, они пришли, начали права качать", — пояснил ситуацию один из активистов.

    По его мнению, "это игры Авакова" (министр внутренних дел Арсен Аваков — Ред.).

    Другие протестующие выдвигают иные версии. Один из них сказал, что у Рады "специально работает радио на низких тонах, чтобы вызывать подобные инциденты".

    Кроме того, в момент конфликта представители охраны палаточного городка требовали от журналистов выключить камеры.

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    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

    По состоянию на утро среды ситуация у здания Рады спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня. 

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