Депутаты поставили страну на уши: драки, перепалки, оскорбления

Скриншот с Facebook

РИА Новости Украина

Сразу несколько инцидентов с участием украинских депутатов произошло во вторник 17 октября в Киеве, где возле здания Верховной Рады началась массовая акция протеста.

Скандально известный депутат Владимир Парасюк, недовольный тем, что к Раде согнали много полицейских, затеял драку с начальником управления государственной охраны Украины, экс-министром обороны Валерием Гелетеем.

Затем митингующие, которые требуют, в том числе отмены депутатской неприкосновенности, забросали яйцами замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. А уже в стенах Верховной Рады произошла словесная перепалка между главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, которого Тимошенко публично сравнила с "чихуахуа", тявкающим по указке президента Украины Петра Порошенко.

Во вторник у здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие также требуют создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство, пишу РИА Новости.

К дракам, происходящим в стенах украинского парламента, а также к неадекватным выходкам депутатов Рады многие уже привыкли, но осенью, похоже, происходят обострения. Так, в начале октября депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Левченко во время рассмотрения законопроектов по Донбассу бросил дымовую шашку в президиум Рады. Во вторник возле стен Рады, а также внутри парламента произошло сразу несколько инцидентов с участием украинских депутатов.

Известный своим агрессивным поведением внефракционный депутат Парасюк устроил сначала словесную перепалку, а затем и потасовку с Гелетеем возле здания Рады. Видеозапись инцидента опубликовал в Facebook директор информационного ресурса "Трипольский край" Евгений Цяпенко.

Сначала Парасюку не понравилось, что слишком много правоохранителей было собрано в центре Киева, где проходит акция протеста. На записи видно, как Парасюк провоцирует на конфликт начальника госохраны. После того как депутат толкнул его, началась потасовка.

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После непродолжительной потасовки депутат пообещал экс-министру обороны Гелетею, что тот будет "отвечать перед трибуналом за Иловайск".

Гелетей назвал поведение Парасюка неадекватным.

"Это, мягко говоря, такое неадекватное поведение, я бы сказал, антисоциальное поведение депутата, который прикрывается депутатской неприкосновенностью… Я хотел просто услышать… какие у него ко мне претензии… Изначально он сказал, что много правоохранителей собрались возле Рады, но это было только поводом для того, чтобы этот конфликт состоялся, потому что я понимаю психотип этого человека, его неадекватность, я не хотел и никогда не буду опускаться до его уровня", — заявил Гелетей.

Досталось от митингующих у Рады заместителю главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Гончаренко – его забросали яйцами. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На видео видно, что Гончаренко хотел пройти к зданию Рады через толпу участников митинга, в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.

В комментарии СМИ Гончаренко заявил, что не будет обращаться к правоохранителем из-за этого инцидента.

"Мне кажется, что есть намного лучшие темы в Верховной Раде… Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все нормально: точно не голодают. И народ, и тем более митингующие. По некоторым из них я вижу, что они столько получили денег… там точно есть категория, которая была там не по призыву души… что они могли не только яйцами, могли и черной икрой покидать", — сказал он.

А уже в стенах самой Рады произошла словесная перепалка между постоянными участниками скандальных новостей — главой партии "Батькивщина" Тимошенко и лидером "Радикальной партии" Ляшко.

Инцидент произошел во вторник на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов, трансляцию вел телеканал "Рада".

Ляшко призвал Тимошенко вернуть 200 миллионов долларов, которые она якобы "вывезла в офшоры" вместе с бывшим премьером Павлом Лазаренко.

"Когда вы говорите о коррупции, скажите своему партнеру Онищенко (депутат Верховной рады Александр Онищенко, которого подозревают в хищении госимущества в особо крупных размерах — Ред.), пусть вернется на Украину и предстанет перед судом за 3 миллиарда, украденных на нефтегазовых скважинах, и финансирование министра экологии", — сказал Ляшко.

В свою очередь Тимошенко сравнила Ляшко с "чихуахуа", тявкающим по указке президента Украины.

По ее словам, все президенты Украины пытались "унизить ее имя", но после множества расследований "ничего категорически не нашли".

"Если президент Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно со мной бороться, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию. А я служила и буду служить украинскому народу, не обращая внимания на балаболов, которые работают на власти", — заявила Тимошенко.

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