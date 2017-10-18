Уголовное дело открыто по факту нападения на силовиков под Радой

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КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Уголовное дело возбуждено после того, как два украинских силовика получили травмы в ходе столкновений с митингующими у здания Верховной рады во вторник, сообщает МВД Украины.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

"Князев (глава Нацполиции) сообщил, что открыто уголовное производство по факту получения телесных повреждений военнослужащим Национальной гвардии и работником полиции, а также по факту ограбления, где объектом посягательства является военное имущество", — говорится в сообщении МВД Украины.

Князев ранее говорил, что у некоторых из правоохранителей украли имущество. Протестующие во вторник отобрали у силовиков защитные щиты.

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Глава Нацполиции также отметил, что участники митинга пытаются пронести оружие, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки и балаклавы, полицейские изымают эти вещи, сообщает МВД.

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.