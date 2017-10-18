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    Организаторы митинга под Радой добьются своего - Погребинский

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (116)

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    По мнению директора украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, митинг под Верховной Радой не станет новым Майданом.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Митинг возле Верховной Рады не станет новым Майданом, но его участники, скорее всего, добьются своих целей, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Под Радой началась акция протеста с участием нескольких тысяч человек
    @cxemu
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    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    "Я не думаю, что это может стать новым Майданом. Я даже не исключаю, что они добьются своих целей и в Раде будет проголосовано то, что они требуют. Я это допускаю. А пойдет ли этот процесс настолько далеко, что будет сносить режим? Я в этом сомневаюсь, я в это не верю", — сказал Погребинский в комментарии РИА Новости.

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    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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