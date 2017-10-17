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    Третий Майдан: митингующие у Рады сворачивают флаги, палатки остаются

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    На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток
    Митингующие у Рады сворачивают флаги, палатки остаются
    Украинская правда

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Участники митинга возле Верховной Рады на площади Конституции сворачивают партийные флаги. Люди начали понемногу расходиться, но большинство еще остается на площади Конституции, на улице Грушевского и на территории Мариинского парка.

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    Непосредственно на площади Конституции продолжают оставаться около 150 участников собрания. С установленной на площади сцены играет рок-музыка и никто из организаторов акции или народных депутатов не выступает. На улице Грушевского еще остается около 350-400 активистов, объединяются вокруг полевой кухни, палаток, а также хаотично ходят по проезжей части.

    На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.

    Протестующие у Рады требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Ранее между активистами и силовиками произошла стычка.

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