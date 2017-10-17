Скоропостижная дискуссия по депутатскому иммунитету: кто проиграет?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко срочным порядком внес в парламент законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Законопроектом предусматривается исключить из статьи 80 действующей Конституции положение, согласно которому народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Также исключить предлагается положение, в соответствии с которым народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.

В новой редакции соответствующей статьи Конституции предлагается оставить лишь положение о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

"Принятие предлагаемых изменений ограничит неприкосновенность народных депутатов Украины, обеспечит утверждение демократических ценностей", — утверждается в пояснительной записке к документу.

Президентский законопроект полностью идентичен законопроекту, поданному в парламент в июле 2017 года от имени 158 депутатов. Кроме одного: нардепы предлагали отменить свой иммунитет на следующий же день после опубликования закона. Президент же решил отсрочить "приговор" до 1 января 2020 года.

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Большая глупость

Как известно, во всех цивилизованных странах депутаты обладают той или иной степенью иммунитета, по крайней мере на время выполнения своих обязанностей.

"На самом деле, снятие депутатской неприкосновенности — это очень большая глупость. Дело в том, что парламентаризм сам по себе предусматривает, что депутаты должны пользоваться депутатской неприкосновенностью и должны чем-то отличаться от большинства граждан. Правда, вопрос состоит в том, что вопрос депутатской неприкосновенности можно было ограничить, но не отменять полностью. Отмена неприкосновенности, по большому счету, — это абсолютно популистское решение, которое вряд ли сыграет на пользу развитию демократии и парламентаризма в Украине", — считает политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Политическое айкидо

И хотя президент говорил о своем намерении подать соответствующий законопроект в Раду еще в сентябре, стоит обратить внимание, что внес свой законопроект Порошенко аккурат в тот день, когда под зданием парламента проходит масштабная акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили "Движение новых сил". И одно из основных требований митингующих — именно отмена депутатского иммунитета. И это не случайное совпадение, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Президент решил использовать протесты, которые сегодня мы наблюдаем на улицах, как удобную прежде всего для него подачу. Цель Порошенко — это, безусловно, ослабить парламент. Морально ослабить его просто сегодня, сделать депутатов более зависимыми. Потому что в рамках нашей недемократической системы лишение депутатов неприкосновенности означает автоматическое уничтожение любой оппозиции — и политической, и экономической, и правовой", — сказал Руслан Бортник РИА Новости Украина.

Кроме того, президент, по мнению политолога, пытается использовать данную ситуацию уже как элемент своего предвыборного пиара и выборов 2019 года.

"Порошенко пытается переиграть здесь оппонентов. Он предлагает отменить неприкосновенность с 1 января 2020 года, то есть ориентируется на парламент следующего созыва. Это борьба пиаров, попытка использовать протестную активность, попытка использовать низкий уровень правовой культуры в обществе, попытка использовать уличные настроения для дальнейшей узурпации власти", — считает Бортник.

Несомненно, что отсрочка отмены депутатской неприкосновенности нужна президенту, чтобы убедить нынешних депутатов проголосовать за этот его законопроект. Порошенко это необходимо, поскольку он уже нацелен на следующий политический цикл, чтобы, когда он станет президентом в очередной раз (а он надеется победить), его сразу же не обвинили в узурпации власти. Мол, это не он сам придумал — этого от него требовала улица.

Охлократия или хитрый план Порошенко?

Сейчас же сама улица подбрасывает президенту и тему антикоррупционного суда, и тему изменения избирательной системы, и, собственно, тему отмены депутатского иммунитета. И очень вовремя. В связи с тем, что большинство основных тезисов, которые выдвинул Саакашвили, выглядят, как элементы программы Порошенко на выборах. И это не может не настораживать.

По мнению Бондаренко, сейчас, чтобы перехватить лозунги у Саакашвили и других "еврооптимистов" и каким-то образом показать себя с лучшей стороны, Порошенко идет на популистский шаг и лишает депутатской неприкосновенности всех депутатов одним махом.

"Это приведет только к одному — к уязвимости депутатов перед репрессивными органами, и может быть использовано президентом в дальнейшем в своих целях", — уверен Кость Бондаренко.