Митинг Саакашвили. Почем опиум для народа? Мнение депутатов ВР

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Коллег-журналистов, которые часто бывают в Верховной Раде и ее окрестностях, митинг, устроенный Михаилом Саакашвили и компанией, совершенно ничем не удивил. Несмотря на то, что грузинский экс-президент и украинские еврооптимисты анонсировали акцию как нечто особенное и даже эпохальное, от своих аналогов она отличалась разве что визуальной массовостью.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Саакашвили на митинге около Верховной Рады

Наверстать упущенное

Привести такое количество людей под Верховную Раду не могли себе позволить ни владельцы авто на еврономерах, ни кредитные заемщики, ни медики. Учитывая же, что добрая половина присутствующих на митинге Саакашвили не могла объяснить, зачем Украине антикоррупционный суд и что из себя представляет новый закон о выборах, легко предположить, что без финансовой составляющей не обошлось.

И хоть лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, выступая с трибуны, призвала народных депутатов выйти и пообщаться с митингующими, слуги народа не особенно верят в искренность собравшихся под Верховной Радой.

Смотрите также: Активисты vs силовики. Под Радой пролилась первая кровь

"Сегодня есть целый ряд политических сил, которые считают себя обделенными властью, — объясняет происхождение и мотивы митингов на площади Конституции нардеп от "БПП" Иван. – В предыдущем созыве Рады фракция "Батькивщины" насчитывала 140 депутатов. В этот они еле-еле пролезли за счет Надежды, и теперь их всего 22. "Самопомич" считает, что она заслуживает большего. Для Михаила Саакашвили – это последняя "лебединая песня" и крик надежды. Либо он реализуется в украинской политике, либо ему придется предстать перед судом в Грузии, где он проиграл все, что только можно".

Полный провал

Депутат убежден, что акция под Верховной Радой собиралась исключительно за деньги.

twitter.com/chesno_movement Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года

"Мы видели подвоз людей из регионов, на самом митинге очень мало киевлян, — отмечает Винник. – Не видно открытой и искренней консолидации, которая, была во время Майдана. Думаю, что 2 тысячи людей, минус представители правоохранительных органов – это абсолютное фиаско людей, которые анонсировали масштабные акции. Организаторы плохо поработали, могли хотя бы попривозить в Киев людей из партийных ячеек. Уверен, что митинг будет однодневным – вечером все закончится".

Откуда деньги?

Сомневается в том, что люди пришли под Верховную Раду исключительно за идею и нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый.

"Проходя сегодня мимо Мариинского парка, увидел, что процентов шестьдесят от числа митингующих – это пенсионеры. Неужели их так сильно волнует антикоррупционный суд или неприкосновенность депутатов? Создается впечатление, что основной стимул – финансовое вознаграждение. Кто заказывает музыку? Те, чьи флаги держат в руках эти митингующие. Сначала они принимают реформы, которые доводят страну до обнищания, а потом приглашают людей под Раду. Организаторы на каждом шагу кричат о необходимости борьбы с коррупцией, но откуда они взяли столько денег, чтобы привести под парламент такое количество народа? Это что, честно заработанное?" – негодует парламентарий.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Саакашвили на митинге около Верховной Рады

Кто эти люди?

О том, что требования митинга не отображают реальных настроений в Украине, говорит и нардеп Николай Скорик.

"Я не считаю, что требования этого митинга — самые актуальные проблемы для нашего общества, – говорит политик. – Согласно социологическим опросам, сегодня есть несколько проблем, которые действительно волнуют население Украины. Это восстановление мира и территориальной целостности в стране, это тема цен, тарифов, медицинского и пенсионного обслуживания. Так что, мне сложно сказать, кто эти люди, которые собрались под Верховной Радой. В первую очередь, такие акции выгодны тем, кто привел народ под парламент. Уверен, что имена окончательных бенефициантов этих протестов скоро станут известны".