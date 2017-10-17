Более 100 палаток установили активисты возле Рады

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КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Участники акции протеста в центре Киева установили около сотни палаток возле здания Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"), "Свобода", а также представители партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщины", "Самопомощи", "Гражданской позиции" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. В числе требований – отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства, создание антикоррупционного суда. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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Митингующие установили несколько больших военных и маленьких туристических палаток на улице Грушевского напротив здания парламента. Кроме того, они установили несколько десятков палаток в Мариинском парке неподалеку здания Рады. В палатки демонстранты начали приносить спальные мешки.

Несколько десятков протестующих в камуфляжной форме и с металлическими щитами, которые они ранее отобрали у полицейских, выставили оцепление на улице Грушевского.

Организаторы акции протеста продолжают выступать перед митингующими со сцены и требовать принятия их требований.

Несколько сотен полицейских и бойцов национальной гвардии держат здание Верховной Рады в плотном оцеплении. Они пропускают только депутатов и журналистов.