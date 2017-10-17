Протесты в Киеве. Саакашвили готовит план действий

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что отправляется на консультации с политиками по поводу дальнейших действий на акции протеста в Киеве и в 16.00 объявит свой план.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", националистической "Свободы", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщины", "Самопомичи" "Гражданской позиции" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады Украины. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

"Я предлагаю следующее — в 16.00 последний срок, когда они (депутаты — ред.) могут что-то объявить, принимать или не принимать (решения по требованиям митингующих — ред.). Если они не принимают (решения — ред.), то наш ответ должен быть… и мы должны действовать сегодня же. В 16.00 еще раз собираемся тут. Я пойду общаться с депутатами, чтобы мы решили, как действовать… И мы объявим план действий, это будут решительные шаги",- заявил Саакашвили в ходе митинга.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.