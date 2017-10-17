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17.10.201718:31
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    Фотоленты

    Третий Майдан в Киеве: у Рады митингующие разбили палаточный городок

    (обновлено: )27220
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Украинская правда
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    Украинская правда
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    twitter.com/radiosvoboda
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    twitter.com/ACRains
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    twitter.com/Golos106fm
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    twitter.com/lb_ua
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    twitter.com/ACRains
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады
    twitter.com/radiosvoboda
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    strana.ua
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    strana.ua

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    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Рады

    Участники акции протеста установили палатки у здания Верховной Рады Украины. Есть и большие армейские, и маленькие туристические, сообщил корреспондент РИА Новости.

    Митингующие принесли несколько десятков палаток и столько же спальных мешков на площадь Конституции возле здания Верховной Рады. Участники акции заявили о намерении установить палатки возле здания парламента. Один из митингующих сказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые были выделены в виде гуманитарной помощи". Однако кем предоставлены палатки, он не сказал.

    Читайте также: Тренд дня: "майдан" Саакашвили….И дворники стали агентами спецслужб

    Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    "Плохие новости. Только что вышли от Андрея Парубия (спикер Верховной рады — ред.). Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требований… Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", — написал нардеп Мустафа Найем на своей странице в Facebook во вторник.

    Депутат считает, что такие действия властей — это "лицемерие и провокация". " То, что они пытались продать обществу — цинично и нечестно. Они знали о том, что мы придём под стены парламента два месяца назад… Сегодня все эти законы лежат в парламенте. Для их рассмотрения необходимо всего несколько часов. Но они сознательно доводят ситуацию до противостояния. Причина проста — страх. Им проще провоцировать на улице, чем сдержать свои обещания", — добавил Найем.

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