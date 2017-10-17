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    Фотоленты

    Активисты vs силовики. Под Радой пролилась первая кровь

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (90)

    (обновлено: )189180
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
    Столкновения под Верховной Радой
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    Столкновения под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Столкновения под Верховной Радой
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    Столкновения под Верховной Радой
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    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/HromadskeUA
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/HromadskeUA
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/HromadskeUA
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/HromadskeUA
    Столкновения под Верховной Радой
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    Столкновения под Верховной Радой
    theinsider.ua
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/ACRains
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/ACRains
    Столкновения под Верховной Радой
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    Минимум один правоохранитель пострадал в ходе конфликта с участниками митинга в центре Киева, принимаются меры по стабилизации ситуации, заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    twitter.com/chesno_movement
    "Вынесем козлов!". Масштабная акция протеста под Радой

    Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщал, что правоохранители блокируют демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной раде. Позже между активистами и силовиками возникла стычка.

    "На улице Грушевского со стороны кабинета министров, между Кабмином и Верховной Радой, там где был пункт проверки участников акции, была попытка прорыва, хотели пройти без досмотра на рамках металлоискателей, вследствие чего возникли конфликты, митингующие разломили несколько секций рамок ограждения и несколько секций металлоискателей, из-за этого возникла стычка", — сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, в результате инцидента пострадал как минимум один правоохранитель.

    "Полицейские и гвардейцы делают все, чтобы не допустить эскалации этого конфликта. На данный момент есть как минимум один пострадавший со стороны правоохранителей. Мы пытаемся делать все, чтобы не обострять ситуацию и призываем всех вести себя мирно… Все действия будут проанализированы, квалифицированы, все виновные будут привлечены к ответственности", — добавил Шевченко.

    В то же время, по данным СМИ, помимо полицейского в столкновениях под Верховной Радой пострадал еще один из активистов.

    Читайте таккже — Тренд дня: "майдан" Саакашвили….И дворники стали агентами спецслужб

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