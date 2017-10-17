Найем заявил о продолжении митинга у Рады в Киеве

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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что митинг возле Верховной Рады в Киеве будет продолжаться, пока не будут выполнены требования его участников.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

"Плохие новости. Только что вышли от Андрея Парубия (спикер Верховной рады — ред.). Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требований… Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", — написал Найем на своей странице в Facebook во вторник.

Депутат считает, что такие действия властей — это "лицемерие и провокация". " То, что они пытались продать обществу — цинично и нечестно. Они знали о том, что мы придём под стены парламента два месяца назад… Сегодня все эти законы лежат в парламенте. Для их рассмотрения необходимо всего несколько часов. Но они сознательно доводят ситуацию до противостояния. Причина проста — страх. Им проще провоцировать на улице, чем сдержать свои обещания", — добавил Найем.

Внефракционный депутат Юрий Деревянко подтвердил, что митинг будет продолжен.

"Мы имеем право проводить такую акцию, используя все эти не запрещенные предметы (палатки — ред.). Но для них (власти — ред.) это шок и страх… Дорогие киевляне, кто может быть завтра и послезавтра тут? А также обращаюсь ко всем гражданам, кто может остаться тут. Мы тут остаемся… до выполнения всех наших требований", — сказал Деревянко на акции протеста.