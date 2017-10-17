Возле Рады произошло три конфликта - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Инициаторы акции протеста под Верховной Радой обещают блокировать работу парламента. В частности, депутат фракции БПП Светлана Залищук заявила, что она с коллегами будет блокировать трибуну парламента, пока требования участников акции не будут услышаны. А тем временем акция протеста возле Верховной Рады продолжается.

Перед участниками протеста уже выступили некоторые народные депутаты со своими речами. В частности, Егор Соболев и Мустафа Найем.

Подробнее о том, что происходит в Верховной Раде и возле нее, с места событий сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

"Засідання погоджувальної ради було закрите на вимогу народних депутатів України та учасників. Враження таке, що збільшуватиметься тиск як із середини ВР на саме сесійне засідання. Очевидно, що частина народних депутатів України, яких можна вважати одними з ініціаторів сьогоднішнього мітингу під ВР, будуть пробувати впливати або зривати сесійне засідання. І таке саме враження, що потроху нарощується робота вулиці, робота політичних партій, які зараз і далі продовжують мітинг під ВР.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года

Збільшилася кількість учасників мітингу під ВР ще близько на тисячу людей. Тут з'явилися люди з прапорами політичної партії "Справедливість", лідером якої є Валентин Наливайченко.

До сцени підійшов Михайло Саакашвілі, один з основних організаторів сьогоднішнього мітингу під ВР. Цікаво було спостерігати реакцію демонстрантів. Більша частина з них лишали розмови та поспішали до сцени. Дехто з демонстрантів навіть біг. Політик сказав про те, що якщо до кінця дня законодавча влада не дослухається до вимог мітингу прийняти зміни до законодавства, що стосуються Антикорупційного суду, зняття депутатської недоторканності з народних депутатів України, а також зміни до виборчого законодавства, тоді мітингу слід задуматися, аби перемістити своє місце розташування, вулицю Банкову та АП. За його словами, треба дати знати Петру Порошенку про те, що він вже на посаді президента України не потрібен. Закінчення його виступу — це була суцільна критика президента України. Саакашвілі заявив про те, що допоки президент України Петро Порошенко буде при владі, жодного прогресу та жодної боротьби з корупцією в Україні чекати не слід.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Саакашвили на митинге около Верховной Рады

Скриншот с Facebook Парасюк подрался с экс-министром обороны под Радой

Конфліктів з правоохоронними органами немає. Кількаразово двоє священиків, які виступали перед людьми, закликали нацгвардійців долучатися до рядів демонстрантів. Лише два конфлікти я бачив за весь цей час. Перший з них — це на місці, де встановлений хрест, біля якого завжди протягом дня та ночі моляться віряни УПЦ Московського патріархату, один з чоловіків спробував їх вигнати з цього місця. Цей чоловік, який пробував розв'язувати конфлікт з вірянами відомий, він бере участь у мітингах доволі часто. І другий конфлікт — це чоловік, який представився Мирославом з Хмельницької області, пробував пройти на сцену, аби виступити на сцені перед людьми, які зібралися перед ВР. Охорона сцени його, звісно ж, не пустила. Слід сказати, що сцена охороняється доволі ретельно. Мінімум її зараз охороняють 20 людей. Конфлікт міжтастався у місці, яке максимально віддалене від місця проведення мітингу. Це сталося біля під'їзду, яким користуються, як правило, керівники фракцій. Це внутрішній двір ВР. Саме там проходив Парасюк разом з колегою. Стався конфлікт біля під'їзду, де максимально зосереджена охорона спікера ВР

Ще слід коротко сказати, що після Саакашвілі до людей звертався також Валентин Наливайченко. І слід сказати про те, що у виступі Наливайченко пробував заводити публіку, кількаразово декламуючи свої гасла. Мітинг станом на ці хвилини продовжується. Правоохоронців менше не стало. Техніки навколо ВР військової та правоохоронної вкрай багато. Напевне, що чисельність правоохоронців дійсно вимірюється зараз уже тисячами. І так само протягом останніх двох-півтори години стало дещо більше мітингарів", — повідомив Івасівка.

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К слову, ранее Александр Ивасивка сообщил, что Саакашвили не остановится, поскольку его цель — митинги по всей Украине. Судя по заявлению опального политика, его целевая аудитория — пенсионеры, а главный противник — Петр Порошенко.