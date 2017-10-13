Повышение пенсий в Украине. Власть раскрыла подробности

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный заявил, что наибольшее повышение пенсии коснется украинцев, у которых больше страхового стажа.

По его словам, в ближайшее время каждого пенсионера проинформируют об изменении размера его пенсии, учитывая все составляющие, согласно которым сумма изменилась.

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"Многие годы в пенсионной системе господствовала уравниловка, человек, который практически не работал или работал за минимальную заработную плату, получал такую ​​же пенсию, как человек, имевший много лет страхового стажа и имел высокую зарплату. Но как раз сейчас в результате осовременивания пенсий наибольшее увеличение происходит у тех, кто имел большую продолжительность страхового стажа, кто имел большую заработную плату, с которой уплачивались страховые взносы. Я могу сказать, что люди это чувствуют, они это поддерживают", — заявил Зарудный в интервью "5 каналу".

Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине 11 октября. Верховная Рада 3 октября одобрила этот закон, его принятие являлось одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд. Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

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Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.