Размер пенсий по-любому будут регулировать вручную - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Размер минимальной пенсии может вырасти не на 60 гривен, а на 140. Об этом в эфире одной из радиостанций заявил вице-премьер Павел Розенко. Он отметил, что с 1 октября планировалось повышение минимальной пенсии до 1,370 тысячи гривен, но она может вырасти и до 1,450 тысячи гривен.

Такая минимальная пенсия будет только в случае, если народные депутаты поддержат пенсионную реформу.

Что будет с украинскими пенсиями, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт пенсионной системы "Реанимационного Пакета Реформ" Александр Ткач.

Скриншот Голос Столицы Александр Ткач

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи буде зростання мінімальних пенсій цього місяця?

— Про це, перш за все, треба питати уряд. А я можу сказати, що в будь-якому разі підвищення пенсій намічалося у нас з 1 грудня, тобто мінімального рівня пенсій за віком. Якщо депутати проголосують, можливо, зроблять з 1 жовтня заднім числом. Це підвищення хоч і незначне, але воно відбудеться в будь-якому разі, незалежно від результатів голосування.

Скільки пенсіонерів у нас в Україні нараховується всього?

— Всього у нас понад 12 мільйонів пенсіонерів. З них ті, кого торкнеться це підвищення. Вони складають теж близько дев'яти мільйонів. Так що в будь-якому разі хоч якесь підвищення відбудеться для більшості пенсіонерів. Дев'ять мільйонів це ті, які отримують пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Наприклад, військовослужбовці до цього закону не мають відношення. А основна маса людей, вони отримують пенсії саме за цим законом і це здебільшого пенсіонери за віком.

Чи є бачення уряду стосовно того, як пенсія має зростати в майбутньому, якщо реформа буде прийнята?

— Безперечно, таке узгодження є й анонсоване підвищення пенсії, і перерахунок пенсії відносно того, як буде зростати показник середньої зарплати, він озвучений. Тобто з 2021 року в автоматичному режимі пенсія буде перераховуватися на 50% від рівня інфляції й на 50% від темпу зростання зарплати. Тобто цей показник середньої зарплати буде змінюватися на цей коефіцієнт автоматично, якщо знову ж таки, не переграють і не видумають якийсь інший показник, і перераховуватися. А от що стосується 2018-2020 років, то тут, на жаль, поки що планується ручний режим. Тобто сказано, що за рішенням народних депутатів. Тобто або якийсь законодавчий акт буде на цей момент прийматися. І вже МВФ сказав, що це може призвести до популізму якраз напередодні виборів. А що стосується 2018 року, то там буде братися, як планується, 2016-2017 роки, а не за три роки, як це буде в 2017 році. Буде такий перерахунок.

І ця формула, про яку ви щойно сказали, вона є справедливою?

— Справедливою вона була б, але знову ж сказано, що це буде не 50%, а не менше ніж на 50%, можливо що і на 100%, але більш-менш справедливою вона вважається.

Що відбувається з трудовим стажем для виходу на пенсію?

— Новації, які озвучувалися, вони залишилися в силі. Єдине, що знову ж таки наші кредитори не погоджуються з окремими моментами. Наприклад, коли людині буде зараховуватися період навчання в виші до страхового стажу, і взагалі-то позиція така, що страховий стаж рахується тільки у такому випадку, коли людина, або її роботодавець, сплачували страхові внески. Якщо таких сплат не було, то не будуть зараховуватися ці періоди. Але поки що вони зараховуються за тим законодавством, яке діяло раніше.

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Зменшення дефіциту пенсійного фонду — щороку, згідно з бюджетною резолюцією, 141 мільярд гривень закладено.

— Так, але знову ж таки, для діючих пенсіонерів буде якесь справедливий перерахунок, або як його правильно називають, осучаснення, для майбутніх поколінь поки що нічого не планується, хоча є намагання все-таки визначити дату запровадження накопичувальної пенсійної системи, а що стосується всього іншого. Тут я не сказав би, що це настільки революційне реформування. Це просто осучаснення йде, якісь поправки стосовно стажу, якісь поправки стосовно певних категорій, і на жаль якось так поки що за дужками пенсія за вислугою років. На жаль, про неї так мало говорять, але вона може стосуватися декількох мільйонів осіб, які навіть не підозрюють про те, що ті, кому не вистачило одного дня чи одного року, можливо залишаться без пенсії за вислугою років, бо є тільки таке застереження, або зауваження в законі, що мовляв для тих людей, хто вже має право на пенсію за вислугою років, вони можуть скористатися цим правом будь-коли. А от для тих, хто не набув, або залишилося йому кілька років чи днів, нічого не говориться. І це мене турбує і насторожує.

І як потенційний пенсіонер може перевірити, чи є у нього ці кілька днів чи років, чи він їх не дібрав?

— А от коли проголосують закон, тоді буде видно. Бо зараз ми говоримо тільки про законопроект, який ще не проголосований.

Який варіант був би найбільш правильний в реалізації?

— Тут мова не йде про наскок. Тут мова про те, що у нас по закону має бути трирівнева пенсійна система. Закон 1058 стаття друга, прийнятий ще в 2003 році, і у нас з 2006-2007 років орієнтовно мав бути запроваджений вже другий рівень. Третій рівень у нас був запроваджений з 2004 року, солідарна система. Перший рівень, він теж з 2004 року запрацював на повну потужність, а по другому рівню, на жаль, десять років нічого не робиться. Тому цей другий рівень, який планується запустити з 1 січня 2019 року, він має працювати на базі вже чинної структури недержавних пенсійних фондів. Таких недержавних пенсійних фондів в Україні близько 60. Введуть критерії відбору, якесь відповідне ліцензування, і все, вони можуть стартувати. До речі, в Польщі така система стартувала через чотири місяці після прийняття закону. У нас вона з нуля не стартуватиме, тому що у нас є повністю інфраструктура недержавних пенсійних фондів, починаючи з самих фондів, закінчуючи наглядом, законом тощо. Тому у нас рівно в 12 місяців буде термін, який дозволить цю систему розбудувати, запустити, і щоб вона працювала на майбутні покоління.

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К слову, в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты. Такое мнение в эфире "ГС" выразил координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак.