Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе отменяет ограничение выплаты пенсий для лиц, которые работают. Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил 5 октября на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы, передает "Правительственный портал".

"Пенсионер, который заработал себе пенсию, с 1 октября 2017 года будет получать ее в полном объеме, продолжая уплачивать взносы в Пенсионный фонд и налоги в Государственный бюджет. Тем самым мы будем стимулировать пенсионера оставаться на работе как можно дольше, возможно, даже с применением неполной занятости", – отметил Рева.

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По его словам, отменяется также уменьшение размера пенсии женщинам, которые использовались правом досрочного выхода на пенсию после достижения 55 лет.

"Размер пенсии им будет выплачиваться в полном размере после достижения ими возраста, который превышает пенсионный на количество месяцев досрочного выхода на пенсию", – говорится в сообщении.

Также, по словам министра соцполитики, речь идет о лишении солидарной пенсионной системы от несвойственных расходов.

"Для уменьшения, а в перспективе ликвидации дефицита средств Пенсионного фонда, все несвойственные расходы системы передаются в государственный бюджет. Мы создаем страховую пенсионную систему", – говорит Рева.

Накануне Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.