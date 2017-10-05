Любое повышение пенсий поглотит инфляция - эксперт

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Верховная Рада проголосовала Пенсионную реформу. "За" проголосовали 288 депутатов.

Закон не предусматривает повышение пенсионного возраста, но увеличивается страховой стаж. Он будет подниматься постепенно и до 2028 года должен будет достичь 35 лет.

Также с 1 октября для более чем 5,5 миллиона пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 гривны. В реформе также прописано, что с 2019 года индексация пенсий будет происходить автоматически. Для этого не нужны будут отдельные решения правительства или Верховной Рады.

Что еще предусматривает Пенсионная реформа, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт пенсионной системы "Реанимационного Пакета Реформ" Александр Ткач.

Скриншот Голос Столицы Александр Ткач

(текст публикуется на языке оригинала)

Систематизуйте основні зміни, які передбачає Пенсійна реформа.

— По-перше, я завжди казав і повторю, що це не слід розглядати як пенсійну реформу, а тільки як закон про внесення змін до законодавчих актів, що стосуються підвищення пенсій в солідарній системі. Тому в солідарній системі дійсно є відповідні зміни. По-перше, вага одного страхового року, страхового стажу віднині буде не 1,35, а буде один. Тобто за один і той самий розмір пенсії працювати доведеться тепер більше, ніж було раніше. Далі вводиться дійсно автоматичне осучаснення пенсій, але воно вводиться поступово. Як ви правильно сказали, після 2019 року. І розмір пенсії буде автоматично збільшуватися відповідно до змін середньої зарплати за три календарних роки. А ця зміна буде коригуватися на 50% зростання показника інфляції і на 50% зростання показника середньої заробітної плати. Крім того, як ви правильно сказали, збільшується поступово страховий стаж, який необхідний для набуття права на пенсію. В тому числі та на мінімальну пенсію. Це 30 років для жінок і 35 для чоловіків. От майже всі основні новації. Що стосується осучаснення, то правильно ви сказали, що близько 5,6 мільйона пенсіонерів вона торкнеться і хтось отримає надбавку до пенсії приблизно 300 гривень, хтось — до тисячі гривень. В середньому, як взяли, склали ці показники, і вийшло ці 650, трохи більше, ніж 650 в середньому. Хоча раніше цифра звучала і 300 гривень. Будемо вважати, що все-таки більшість людей отримає таку надбавку в середньому 600 гривень.

Для нинішніх пенсіонерів зміниться тільки сама сума й індексація? Більше нічого їх не торкнеться?

— Для них зміниться загальний розмір пенсії. Тому що пройде осучаснення. Давайте навіть на такому, може, простенькому прикладі це розглянемо. Сьогодні буде перерахунок здійснено пенсій, виходячи з показника середньої зарплати 3764 гривень. Тобто, якщо в людини є, наприклад, 40 років стажу, то ці 40 років, і вона, наприклад, весь час отримувала середню зарплату, весь час, поки вона працювала. Я це для спрощення кажу вам. Тобто, якщо ми помножимо цей коефіцієнт стажу, який сьогодні ще застосовується і буде застосовуватися до кінця року, 1,35 помножимо на 0,4, отримаємо 0,54. Тепер ці 0,54 помножимо на показник середньої заробітної плати, з якого буде здійснюватися перерахунок. Тобто 3764 гривень. І от в неї пенсія буде 2032 гривень, в цієї людини. Якщо, наприклад, сьогодні середня пенсія по Україні — 1850 гривень, відповідно, буде таке зростання. Але ж знову, ця середня пенсія трошки була не прив'язана до середньої зарплати, бо цей показник не переглядався.

Якими тоді будуть збільшення?

— Якщо буде далі уряд здійснювати відповідні перерахунки, наприклад, середньої зарплати, яка складеться на наступну дату перерахунку, тобто на наступний рік, а це буде братися зарплата за, мають брати за три роки, але спочатку вони візьмуть за два. Вони очікують, що буде цей показник середньої зарплати на наступний перерахунок. Але коефіцієнт стажу вже рік, і буде 5227 уже треба множити не на 0, 54, а на 0,4. Тобто 40 років множити на один. Значить, пенсія в тому нашому прикладі була 2032 гривень, а зараз вона буде 2090 гривень. Тобто якесь невелике зростання буде, але знову, це вже така гра цифр, бо береться ж показник за останні два роки, а не за останні три. Якщо взяти його за останні три, то цей розмір пенсії буде менший. Тобто, скажемо так, іде така політизація процесу, і на жаль, іде боротьба за цей електорат, який вже отримує пенсію. Тобто для нині діючих пенсіонерів, а це дуже велика частина суспільства, яка складає більше десять мільйонів осіб, за них іде боротьба, і вони дійсно відчують якісь відповідні надбавки до пенсії. Але треба розуміти, що навіть ті ж інфляційні показники, які вже закладаються сьогодні, це 10-15%, вони теж будуть поступово це з'їдати. І треба піднімати економіку, щоб цього не відбувалося. І другий момент, майже нічого, практично нічого до сьогоднішнього дня не робилося, щоб ці покоління, кому ще не виповнилося 35-40 років, і ті, хто тільки стає до роботи, щоб у них заміщення втраченого заробіткупенсії було не 30 чи 25%, як це сьогодні відбувається для нинішніх поколінь, а щоб воно відповідало стандартам Міжнародної організації праці. Тобто це 40% або Європейського кодексу соціального забезпечення — 50-60%. І ця втрата заробітку має компенсуватися. Вона має компенсуватися за рахунок накопичувальної системи. І головне, що проголосували, це дуже важливий момент, що все-таки почали дивитися в бік майбутніх поколінь, і планується з 1 січня 2019 року, щоб стартувала обов'язкова накопичувальна пенсійна система. Тобто так званий другий рівень пенсійної системи, який в нас за законами давно вже передбачений, ще в 2003 році, мав запуститися в 2007, а був закон прийнятий в 2003, що в нас трирівнева. На жаль, нічого не робилося. Десять років втрачено. Десять років накопичень фактично втрачено. Але треба зараз надолужувати, наздоганяти. І будемо дивитися все-таки кінцевий варіант, який вже підпише президент. Тому що багато з голосу було поправок і зараз аналізувати, що все-таки конкретно змінилося, деталізувати це неможливо. Бо немає остаточного варіанту тексту. Але основні моменти ми з вами вже розглянули.

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К слову, в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты. Такое мнение в эфире "ГС" выразил координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак.