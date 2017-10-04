Гройсман назвал сумму минимальной пенсии с 1 октября

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что минимальная пенсия в Украине в рамках принятой Верховной Радой пенсионной реформы с 1 октября увеличивается на 10,7% — с 1,312 тысячи до 1,452 тысячи гривен.

Накануне Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой было одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

"Мы увеличили минимальную пенсию в стране уже с 1 октября 2017 года, если до 1 октября такая пенсия была 1312 гривен, то с 1 октября такая минимальная пенсия будет составлять 1452 гривны", — сказал Гройсман в среду на заседании кабмина, трансляцию которого ведет канал украинского правительства на YouTube.

Он напомнил, что, кроме того, пенсионная реформа предусматривает увеличение с 1 октября выплат пенсионерам пропорционально их стажу. Благодаря этому для 1,3 миллиона пенсионеров выплаты будут повышены на 200 гривен, для 1,2 миллиона – от 200 до 500 гривен, почти для 2 миллионов – от 500 до 1 тысячи гривен и более 1,1 миллиона – более чем на 1 тысячу гривен.

Парламент Украины во вторник одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, соцзащиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает автоматическую норму о ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.