Прощай, СССР! В Украине хотят бойкотировать еще один праздник

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Антисоветский календарь

Еще три года назад украинские власти взяли курс на десоветизацию страны, объявив тем самым новую эпоху без советских символов, памятников и праздников.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.

Тогда власти впервые взялись менять и календарь с праздниками.

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Первый шаг к изменениям был сделан: Украина отказалась от праздника 23 февраля (День защитника Отечества) в пользу 14 октября (День Защитника Украины).

Как говорилось в указе, "это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа".

"День защитника Украины — 14 октября, на Покров. Абсурдно праздновать 23 февраля — день страны-агрессора и ее оккупационных войск", — заявлял президент Петр Порошенко.

Однако, как выяснили социологи, до сих пор украинцы неоднозначно относятся к таким изменениям. По последним соцопросам, многие украинцы против отмены 23 февраля. Такие результаты опубликовала в новом отчете социологическая группа "Рейтинг".

На вопрос, как украинцы относятся к установлению 14 октября госпраздником, одобрительно ответили почти 60%. При этом менее трети не одобряют: 19% — "совершенно" и 8% — "скорее" не поддерживают.

Что касается "советского" Дня защитника Отечества 23 февраля, то 56% опрошенных не поддерживают его отмену.

Дальше дело не пошло

Впрочем, после отмены 23 февраля дальше дело не пошло. Инициативу по отмене государственных праздников 8 марта, 1 и 2 мая в обществе восприняли негативно.

Напомним, в январе 2017 года Украинский институт нацпамяти предложил сократить календарь государственных праздников и памятных дней. С такой инициативой выступил директор института Владимир Вятрович.

По его мнению, "на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые знаменуют переломные, чрезвычайно важные для Украины как государства события, например: День независимости, День Конституции".

В то же время много других выходных дней "сдерживают развитие страны".

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Следуя этой концепции, Институт нацпамяти предложил украинцам отказаться от празднования 8 марта, 1 мая, а также перенести выходной день с 9 на 8 мая. Вместо этих праздников, которые посчитали советскими атавизмами, предлагалось несколько дней в году чтить память жертв различных репрессий.

Разработанный законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях" был тогда представлен для общественного обсуждения.

Однако инициатива получила шквал критики, а Вятровичу пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.

В итоге — в Институте нацпамяти мнение свое изменили. "1 мая мы предлагали сделать рабочим днем, а решили пойти на компромисс — и в новой редакции нашего законопроекта, который мы уже подали в Кабмин, 1 мая становится не Международным днем солидарности трудящихся, а Днем труда, как в большинстве стран Запада, но сохраняет статус выходного дня", — пояснял Вятрович.

При этом он выразил надежду, что в этом году 8 марта было выходным в последний раз. Праздник предлагают оставить, но переименовать из Международного женского дня в День борьбы за права женщин.

Бойкот Октябрьской революции

Но, похоже, на этом власти решили не останавливаться. На днях в Раде депутаты призвали бойкотировать годовщину Октябрьской революции.

Об этом шла речь в обращении украинского парламента, которое поддержали 249 депутатов.

"Россия инициирует 137-е заседание, которое будет приурочено к 100-летию октябрьской революции. Революции, которая принесла смерть и кровь в Украину. Наши коллеги из комитетов по иностранным делам и евроинтеграции подготовили проект обращения Верховной Рады к парламентам стран-членов Межпарламентского союза по поводу бойкота этого заседания", — заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Ассамблея Межпарламентского союза по поводу 100-летия октябрьской революции пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Желание принять участие в ее работе уже изъявили 152 иностранные делегации из 173.

По материалам из открытых источников интернет