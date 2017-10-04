Соцсети: если коротко, пенсионная реформа стимулирует жить вечно

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские нардепы утвердили долгожданную для страны пенсионную реформу. Нынешним пенсионерам Рада утвердила скромную прибавку к пенсии в 140 гривен. Но основные изменения коснулись пенсионеров будущих. Скандального повышения пенсионного возраста не предполагается, при этом существенно вырос минимальный страховой стаж. С нового года его увеличат с 15 до 25 лет, а до 2028 года он будет повышаться ежегодно еще на один год. При этом согласно новому закону отсутствие страхового стажа можно компенсировать взносами в Пенсионный фонд.

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В украинском сегменте соцсетей пенсионная реформа — самая топовая и не менее скандальная тема: "Повышение пенсий это лишь наживка, которая поспособствовала принятию новой системы, а основная задача реформы состоит в справедливом распределении пенсионного обеспечения"; "На деле же власть лишила украинцев права на пенсии, которые в силу разных причин не смогут заработать 35 лет страхового стажа". "По сути, всем, моложе сорока, можно забить на взносы в пенсионный фонд и четко осознавать, что пенсии у них не будет, от слова "совсем", и рассчитывать можно только на себя и детей", — пишут украинцы и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook