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    Общество

    Учителям, врачам и чернобыльцам отменили ранний уход на пенсию

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (107)

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    Под отмену "льготного стажа" попали медики, чернобыльцы, врачи, металлурги, шахтеры, химики, социальные работники, летчики и другие категории. Исключение сделано только для военных и правоохранителей.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада отменила льготный трудовой стаж для чернобыльцев, врачей и педагогов, досрочный выход на пенсию для них невозможен. Указанные изменения прописаны в Пенсионной реформе, которая накануне прошла второе чтение в парламенте. 

    "Учителям эту льготу оставили в принятом месяц назад законе об образовании. Как будут работать эти взаимоисключающие нормы — не совсем понятно. Под отмену "льготного стажа" попали также медики, металлурги, шахтеры, химики, социальные работники, летчики и другие категории", — сообщает "Страна".

    Исключение сделано только для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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