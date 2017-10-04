Учителям, врачам и чернобыльцам отменили ранний уход на пенсию

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада отменила льготный трудовой стаж для чернобыльцев, врачей и педагогов, досрочный выход на пенсию для них невозможен. Указанные изменения прописаны в Пенсионной реформе, которая накануне прошла второе чтение в парламенте.

"Учителям эту льготу оставили в принятом месяц назад законе об образовании. Как будут работать эти взаимоисключающие нормы — не совсем понятно. Под отмену "льготного стажа" попали также медики, металлурги, шахтеры, химики, социальные работники, летчики и другие категории", — сообщает "Страна".

Исключение сделано только для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.