Пенсионная реформа: сюрпризы будут, не расслабляйтесь - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет — с 1 января 2018 года.

К слову, 28 сентября заместитель главы департамента коммуникаций Международного валютного фонда Уильям Мюррей заявил, что имплементация пенсионной реформы является критически важным условием для пересмотра программы сотрудничества МВФ и Украины.

Что в итоге получат простые граждане, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил (4 октября — Ред.) президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Україна брала на себе зобов'язання знизити дефіцит Пенсійного фонду будь-якими способами. Раніше експерти казали, що зараз депутати приймають не те, про що домовилися з МВФ. Наприклад, збільшення пенсії замість обмеження розміру пенсії. Як ви це прокоментуєте?

— Я хотів сказати, що наш уряд знаходиться в досить непростому становищі, тому що, з одного боку, він обіцяв міжнародним організаціям, зокрема, МВФ і Світовому банку зменшити дефіцит Пенсійного фонду, з іншого боку, перед нашими громадянами, перед пенсіонерами, в першу чергу, він має зобов’язання по підвищенню пенсій, тобто такі нібито протилежні задачі. Звісно, не так просто виконати і одне, і друге, а стратегічно були обидві задачі, тому що наступний транш МВФ неможливий, бо це нам сказали кілька разів без прийняття пенсійної реформи. Але уряду, на мій погляд, це вдалось за рахунок деяких маніпуляцій, але, зрештою, я думаю, ми можемо привітати тим, що наступний транш від МВФ практично у нас уже в кишені.

Як це відбулось? Сьогодні 288 голосів,здається, за законопроект №6614, який говорить одночасно про те, що пенсії підвищуються і те, що на рахунках нашого уряду дефіцит зменшиться. Просто пенсії підвищуються вже зараз пенсіонерам, які вже мають право на пенсію, яким не було осучаснення чи підвищення пенсій кілька разів, а ось для тих громадян, які ще працюють і виходитимуть на пенсію з наступного року, звісно, пенсії будуть трошки зменшені в порівнянні з тим, якими вони би були без прийняття цього законопроекту. Більше того, кожні наступні роки з 2018 по 2029 рік на пенсію буде вийти складніше, тому що щороку треба буде мати мінімальний стаж, який буде зростати щорічно на один рік 25, 26, 27 до 35 років, і в 2029 році необхідно мати страховий стаж 35 років, тобто за які сплачуються внески для того, щоб отримати пенсію в 60 років. Якщо немає такого стажу, але маєш хоча б 25, тоді буде в 63 років, якщо стаж страховий від 15 до 25 років, то тоді аж в 65 років. Таким чином, значно більше громадян буде виходити на пенсію пізніше, таким чином середня пенсія виросте, але сумарний обсяг пенсій, який буде виплачувати наш уряд, зменшиться, таким чином, наш уряд виконає обидві умови.

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Ще, крім того, був ухвалений законопроект №6617, який говорить, що значну частину видатків Пенсійного фонду перенесуть на бюджет, таким чином, дефіцит Пенсійного фонду зменшиться, але видатки не зменшаться. Таким чином, можна сказати, що уряд майже виконав всі свої обіцянки.

Пенсійна реформа, зокрема, передбачає перерахунок пенсій з 1 жовтня 2017 року з використанням показника середньої зарплати в розмірі 3 764 гривні. Це забезпечить підвищення з 1 жовтня пенсій для значної кількості пенсіонерів. При цьому уряд заявив, що готовий забезпечити перерахунок заднім числом. Як це буде реалізовано на практиці?

— Заднім числом – це всього-на-всього декілька днів. Законопроект сьогодні був ухвалений, за декілька днів він буде підписаний президентом, я думаю, що, може, завтра, тому що дуже нагальний цей закон, і наступного дня буде оприлюднений, і з цього дня він стане законом, тобто можна вважати, що це буде 4 чи 5, чи 6 жовтня, тобто на шість днів заднім числом – це не такий великий термін, який цей закон буде діяти заднім числом. Уряд вже готовий, і Мінсоцполітики, і Пенсійний фонд готовий до перерахунку пенсій, тому що вони знали, що це буде ухвалено і сподівались на це, але тут треба зауважити, що сьогодні під час ухвалення цього законопроекту було внесено з голосу головою комітету Людмилою Денісовою значна кількість правок, і розібратись, що ці правки значать, що за ними стоїть, буде досить непросто, тому що на слух сприйняти ці поправки було не так просто депутатам, але вони проголосували за це в цілому і як закон, і тому потім будуть розшифровуватись ці речі, і, я думаю, що можуть бути несподіванки.

Які плюси є в тому, що ухвалили депутати?

— Найголовніший плюс – те, що підніметься пенсія значно для тих, хто давно, з 2012 року чи пізніше, не отримував індексацію чи підвищення пенсій, чи не надавали осучаснення. Ті пенсії, які були призначені в 2012 році, на той момент вони були непогані, але сьогодні, після того, як інфляція збільшила ціни за ці роки більше, ніж вдвічі, звісно, що ця пенсія вже є негідною, не такою, яка забезпечує гідність наших пенсіонерів. Тому це найбільший плюс в тому, що ці пенсії піднімаються, розмір цих пенсій, хоча треба визнати, що це підняття пенсій уряд цілком міг зробити своїм рішенням без ухвалення нового законопроекту, просто кілька років він це не робив, пояснюючи, що немає коштів в бюджеті.

Друге – те, що цей законопроект робить більш справедливим призначення пенсій в зв’язку з тим, що скасовуються різні пільгові категорії, як, наприклад, прокурори, судді, інші категорії, у яких пенсія обчислювалась не за загальною формулою в залежності від середньої зарплатні і сплачених внесків, а з розрахунку 90% від того, яку зарплату мав цей громадянин. Це я вважаю несправедливо, і це було неправильно з точки зору страхової системи сплачувати підвищення пенсій певним категоріям населення. І ще одна річ – те, що цей законопроект, скажімо, робить більш справедливим призначення майбутніх пенсій, тобто автоматично буде індексуватись зростання пенсій, правда, починаючи аж з 2020 року, у 2018, 2019 не буде, з 2021 року буде автоматично підніматись пенсія на розмір 50% інфляції плюс 50% підвищення середньої зарплатні. Таким чином, це три таких серйозних причини, які, скажімо, заставили депутатів проголосувати за цей законопроект, не дали їм шансів не віддати голоси, тому що потім було б складно пояснити, чому не підтримали такий законопроект, який підвищує ці пенсії для наших громадян.

Напомним, нардеп Олег Барна считает, что пенсионная реформа позволит начислять всем справедливые пенсии, а его коллега по ВР Сергей Евтушок заявил, что предлагаемый документ — прямой шантаж украинских граждан.