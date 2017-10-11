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    Экономика

    Рева напомнил переселенцам о том, что их пенсии могут быть заморожены

    (обновлено: )21801
    Министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что пенсионеры из ОРДЛО могут отсутствовать на подконтрольной территории не более 60 суток, а в случае нарушения этой нормы выплата пенсии может быть заморожена.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Пенсионерам-переселенцам как и прежде могут быть приостановлены выплаты, если они больше 60 суток не пребывают на подконтрольной украинской власти территории, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

    По его словам, пенсионеры из ОРДЛО могут отсутствовать на подконтрольной территории не более 60 суток, а в случае нарушения этой нормы закона выплата пенсии может быть заморожена.

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    "Дело в том, что нет правила "58 дней". Есть норма закона о статусе внутренне перемещенных лиц, где написано, что такой статус лицо может потерять, если оно больше 60 дней не находится на подконтрольной Украине территории, а в отдельных случаях 90 дней. Поэтому для того, чтобы люди не теряли этот статус, они должны придерживаться этой нормы закона", — заявил Рева в эфире телеканала "112 Украина".

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    По его словам, правило может быть отменено, если данная норма будет изменена в соответствующем законе.

    "Если в другом законе, о котором я сейчас говорю, эта норма будет изменена, тогда будет изменено именно это правило. Подобные изменения — это достаточно тонкая материя. Не от хорошей жизни вводились многие нормы, касающиеся неподконтрольных территорий Украины. Министерство социальной политики не было субъектом инициатив предыдущего закона, в соответствии оно не является субъектом, которое должно вносить предложения относительно изменений в этом законе", — констатировал министр.

    Напомним, основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в среду, 11 октября. 

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