Сидящие под домом пенсионерки погибли под колесами "шестерки"

Автомобиль "ВАЗ 2106" насмерть сбил трех пожилых женщин, сидевших на скамейке возле дома. Трагедия произошла в селе Виноградовка Болградского района Одесской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

По данным правоохранителей, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села.

"Наезд совершен на пенсионерок, 1934-го, 1940-го и 1942-го годов рождения. Две гражданки от полученных травм скончались на месте, другая потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства. В настоящее время устанавливает обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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