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13.10.201707:05
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    Фотоленты

    Сидящие под домом пенсионерки погибли под колесами "шестерки"

    (обновлено: )8304
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    Водитель автомобиля ВАЗ, который насмерть сбил трех пенсионерок в Одесской области
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    @gunp.odessa
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    @gunp.odessa
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    @gunp.odessa
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    @gunp.odessa
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    @gunp.odessa
    Водитель автомобиля ВАЗ, который насмерть сбил трех пенсионерок в Одесской области
    Водитель автомобиля ВАЗ, который насмерть сбил трех пенсионерок в Одесской области
    @gunp.odessa

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    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок

    Автомобиль "ВАЗ 2106" насмерть сбил трех пожилых женщин, сидевших на скамейке возле дома. Трагедия произошла в селе Виноградовка Болградского района Одесской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru
    ДТП с поездом и автобусом в России: на месте смертельного инцидента

    По данным правоохранителей, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села.

    "Наезд совершен на пенсионерок, 1934-го, 1940-го и 1942-го годов рождения. Две гражданки от полученных травм скончались на месте, другая потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась", — говорится в сообщении.

    Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства. В настоящее время устанавливает обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

    Ранее СМИ сообщили, что под Киевом отец прокурора Печерского района столицы совершил смертельное ДТП

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