Пенсионная реформа по пунктам - что осталось за кадром

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Одну из самых скандальных реформ нынешнего года — пенсионную — парламент принял c громким обещанием улучшить качество жизни пенсионеров. Премьер Владимир Гройсман назвал пенсионную реформу — историческим решением. Поздравил украинцев с этим событием и президент Петр Порошенко. По его словам, принятие пенсионной реформы в Украине позволит поднять размер пенсии для 9 млн пенсионеров.

Читайте также: Пенсионная реформа и эффективное закручивание гаек



Однако на деле реформа приведет к увеличению пенсионного возраста и сокращению числа получателей пенсий, а многие граждане вообще рискуют остаться без пенсий, предостерегают эксперты.

Все что нужно знать о пенсионной реформе и ее "подводных камнях" — в обзоре РИА Новости Украина.

Что нового

Согласно новому закону, с 1 октября 2017 года минимальный размер пенсии составит 1452 гривны, что на 140 грн больше, чем раньше.

Кроме того, ранее назначенные пенсии пересчитают с учетом средней зарплаты за три года (с 2014 до 2016 год) в размере 3764 грн.

Начиная с 2019 года, пенсии будут назначать исходя из средней ЗП за последние три года и стоимости одного года стажа в размере 1%.

Однако законом предлагается изменить расчет коэффициента страхового стажа. Страховой стаж — период, в течение которого уплачивался социальный взнос в Пенсионный фонд. Чем больше коэффициент стажа — тем больше пенсия.На данный момент эта величина составляет 1,35%. Правительство предлагает снизить ее до 1%. В результате коэффициент стажа также сократится, что повлияет на сумму пенсии.

Работать придется дольше

Пенсионный возраст повышать не будут, но для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется отработать от 25 до 35 лет. Более того, тем, кто не отработал хотя бы 15 лет, пенсия и вовсе не светит.

Напомним, до реформы можно было получить минимальную пенсию по возрасту, отработав 15 лет.

Таким образом, в начале реформы минимальный страховой стаж (чтобы человек вообще мог претендовать на пенсию) составит 25 лет, а за 10 лет будет повышен до 35 лет. Именно это новшество некоторые эксперты называют "скрытым повышением пенсионного возраста".

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет — в 65 лет.

Каждые 12 месяцев до 2028 года нормативы по минимальному страховому стажу будут увеличиваться на один год. Это значит, что в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Читайте также: Гольдарб: "лишние" украинцы должны уехать из страны или умереть

Поблажку раннего выхода на пенсию оставили тем, чей стаж 40 лет. Тогда можно будет уйти на пенсию в 56 лет. Но эта норма будет внедрена только через десять лет.

Если же недостаточно стажа, то его можно купить, но не более пяти лет. Один год стажа стоит 16896 гривен, а пять лет — 84 480 гривен.

Если не хватает страхового стажа

Для тех, у кого нет необходимого стажа, с 65 лет будет назначена государственная соцпомощь, которая для большинства категорий населения составляет 30% от минимальной пенсии.

Для сравнения, на сегодня это 393,6 грн.

Как будут засчитывать стаж

И годы учебы на стационаре, и декрет будут засчитывать в трудовой стаж.

Также в страховой стаж включается ведение предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогооблажения с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года (нужно подтверждение в виде справки о регистрации); а также с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно.

Кроме того, засчитывается как стаж военная служба до 31 декабря 2017 года включительно.

Учитывая то, что начиная с 90-х годов многие украинцы потеряли работу или работали без официального оформления, предъявить к 60 годам 35 лет стажа будет для миллионов будущих пенсионеров крайне проблематично.

Для лиц, которые по умолчанию нуждаются в социальной помощи, (больные гипофизарным нанизмом, лилипуты так называемые, диспропорциональные карлики, лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и лица с инвалидностью детства I группы, женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 6-летнего возраста, и матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста) минимальный стаж теперь составит 20 лет (а раньше было 10).

Спецпенсии отменили

Также реформа предусматривает отмену досрочного выхода на пенсию. Это коснется госслужащих, судей, ученых и прочих категорий граждан, которые имели привилегии. Все они будут переведены на общую систему начисления пенсий.

Закон отменяет право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и прокуратуры. Ранее эти категории могли выходить на пенсию досрочно.

Исключение по досрочному выходу на пенсию оставили лишь для военных и сотрудников силовых органов. Особые условия по досрочному выходу на пенсию сохраняются для тех, кто работает на вредных предприятиях по так называемым спискам 1 и 2.

Дальше пенсии расти не будут

Интересно, что нынешнее повышение может стать последней серьезной индексацией в ближайшие три года.

В 2018 году "осовременивание" вообще не предусмотрено, а 2019-2020 годах она будет осуществляться по отдельному решению парламента. И парламент вовсе не обязан принимать такое решение.

Только с 2021 года ежегодно будет происходить автоматическая индексация пенсий, путем повышения показателя средней зарплаты, с которой рассчитывается пенсия на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% роста индекса потребительских цен.

Идею об ежегодной индексации пенсий парламент так и не поддержал.

Мнения

Политические эксперты критикуют принятую Радой пенсионную реформу. Некоторые и вовсе считают, что с нынешней реформой многим пенсионерам вряд ли дожить до пенсии.

Комментируя принятие Радой пенсионной реформы, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что президент Петр Порошенко демонстративно показал украинцам, что их мнение не имеет значение. "Откровенно нагло протащив в Раде пенсионный геноцид и тотальную украинизацию, Порошенко демонстративно показал всему народу: вы — рабы и холопы, мнение которых не имеет значение", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

По словам политолога, ведь ""проглотили" повышение тарифов в 10 раз — "проглотим" и все остальное". "А дальше будет еще принят медицинский геноцид и дерибан земли. Может, таки признаем честно, что мы — народ рабов? И сразу станет легче жить…" — задается вопросом эксперт.

Читайте также: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

Политический эксперт Николай Спиридонов констатирует: уже сейчас многие украинцы умирают, даже не успев выйти на пенсию — "а теперь фактически пенсионный возраст составит 63-65 лет…".

"…То есть, уже сейчас пенсионный возраст, если учитывать продолжительность жизни в Украине, очень сильно завышен. А после пенсионной реформы — как сказал классик, что "редкая птица долетит до середины Днепра", так и теперь — мало какая "птица" доживёт до выхода на пенсию", — обрисовал ситуацию Спиридонов.

По материалам из открытых источников интернет