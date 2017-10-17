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    Митингующие под Радой отобрали у нацгвардийцев щиты

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (92)

    (обновлено: )32530
    По словам журналистки Кристины Бердинских, митингующие у Верховной рады забрали щиты у бойцов Национальной гвардии, которые были спрятаны за автобусом.
    Митингующие у Рады отобрали у нацгвардийцев щиты
    @ACRains

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардийцев щиты, которые были спрятаны за автобусом, сообщила журналистки Кристина Бердинских в Facebook.

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    "Митингующие забрали щиты у Нацгвардии, которые были спрятаны за автобусом", — написала Бердинская.

    Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

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